ATS Agence télégraphique suisse
Un bombardier stratégique russe Tu-95 s'est écrasé mardi dans une région isolée de l'Extrême-Orient lors d'un vol d'entraînement, tuant six membres d'équipage, ont annoncé les autorités russes.
«L'avion s'est écrasé dans une zone inhabitée. Selon les premières informations, six membres d'équipage ont trouvé la mort, tandis qu'un autre a été blessé et évacué vers un établissement médical», a indiqué le ministère de la Défense, cité par les agences de presse russes.
Selon cette source, l'appareil n'était pas armé et effectuait un vol d'entraînement dans la région de l'Amour, dans l'Extrême-Orient du pays. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue sur place afin d'établir les circonstances de l'accident.
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