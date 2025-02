Rubio rencontre Netanyahu pour parler du plan de Trump à Gaza

Une frappe aérienne israélienne a coûté la vie à deux policiers palestiniens à Gaza

Le ministère de l'Intérieur du gouvernement du Hamas à Gaza a affirmé dimanche qu'une frappe aérienne israélienne avait coûté la vie à deux policiers dans le sud de la bande de Gaza. «Deux agents de police ont été tués et un troisième a été grièvement blessé par une frappe israélienne qui les a ciblés alors qu'ils étaient déployés pour sécuriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans la zone d'al-Shawka, à l'est de Rafah», détaille le communiqué en appelant la communauté internationale à faire respecter l'accord de trêve entre Israël et le Hamas entré en vigueur le 19 janvier.

Photo: Anadolu via Getty Images

Source: AFP