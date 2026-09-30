Le Premier ministre britannique Andy Burnham a évoqué mercredi un possible retour du Royaume-Uni dans l'UE. Cette option s'ajoute à d'autres scénarios pour redéfinir les relations bilatérales, avant un sommet prévu fin 2026.

Un retour du Royaume-Uni dans l'UE est «une option parmi d'autres»

Un retour du Royaume-Uni dans l'UE est «une option parmi d'autres»

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a affirmé mercredi qu'un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne pouvait être une option parmi d'autres pour l'avenir des relations bilatérales.

Lors de son discours mardi au congrès du Labour à Liverpool, le chef du gouvernement travailliste avait affirmé vouloir présenter «différentes options» pour les relations à long terme avec l'UE à l'occasion d'un sommet prévu d'ici à la fin de l'année.

Interrogé mercredi sur BBC radio 4, il a évoqué un possible statu quo, «si les gens pensent que c'est là qu'il faut rester», un retour dans l'union douanière, dans le marché unique, «ou bien aller jusqu'au bout», c'est-à-dire réintégrer l'UE.

«Il existe manifestement des options à envisager et nous devons examiner ce qui est réalisable ainsi que les avantages et les inconvénients de chacune d'elles», a poursuivi le Premier ministre, ajoutant qu'il «n'est pas satisfaisant de laisser cette question en suspens». Mais il n'a pas indiqué à ce stade quelle option avait sa préférence.

«Plus de mal que de bien»

Andy Burnham, qui avait fait campagne contre le Brexit en 2016, a estimé mardi que la sortie de l'UE avait «fait plus de mal que de bien» au Royaume-Uni, en particulier sur le plan économique.

Début juin, il avait dit «espérer» que le Royaume-Uni retourne dans l'UE «de (son) vivant».

Le Parti travailliste a été porté au pouvoir en 2024 avec un programme portant l'idée d'un rapprochement avec l'UE, mais avec trois lignes rouges: pas de retour dans l'union douanière, dans le marché unique, ni de rétablissement de la libre circulation des personnes.

Le sommet entre l'UE et le Royaume-Uni était initialement prévu en juillet, mais il a dû être reporté en raison de la démission du précédent Premier ministre Keir Starmer, auquel Andy Burnham a succédé à la tête du Labour et du gouvernement.

Un premier sommet UE/Royaume-Uni avait été organisé à Londres en mai 2025 par Keir Starmer, dans le cadre de sa stratégie de rapprochement avec les 27.