Au moins 36 blessés à Kharkiv, 3e nuit consécutive d'attaque russe dans la région

Une attaque russe de drones a fait au moins 36 blessés à Kharkiv, a annoncé tôt mercredi le gouverneur de la région du même nom située dans l'Est ukrainien, visée pour la troisième nuit consécutive. Lors des deux nuits précédentes, des frappes russes de missile avaient fait au total au moins quatre morts dans la région, dont une adolescente de 17 ans.

Le gouverneur Oleg Synegoubov a fait état d'une «attaque massive contre Kharkiv» menée par au moins «11 drones ennemis», au cours de laquelle «un immeuble de neuf étages a été touché puis a pris feu», selon plusieurs publications successives sur le réseau social Telegram.

«Le nombre de personnes blessées à Kharkiv est à l'heure actuelle de 36», a-t-il écrit tôt mercredi. Peu avant 00h (22h GMT mardi), le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, avait annoncé que sa ville proche de la frontière russe, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, était la cible d'«une attaque de drones ennemis», et que plusieurs explosions avaient été entendues.

La Russie cible quasi quotidiennement le pays au moyen de drones ou de missiles. Les infrastructures énergétiques sont particulièrement visées, faisant craindre un rude hiver en Ukraine. Kiev vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations côté russe.

Source: AFP