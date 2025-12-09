DE
FR

Les gros débats de l'année
Masculinisme, conclave, wesh: les dix mots qui ont affolé Le Robert en 2025

Le dictionnaire Le Robert révèle les mots les plus consultés en 2025 dans les pays francophones. «Masculinisme», «conclave» et «submersion» figurent parmi les termes dont la recherche a le plus augmenté, reflétant les débats d'actualité et l'intérêt du public.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Le dictionnaire en ligne Le Robert a dévoilé les mots les plus recherchés de 2025.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

«Masculinisme», «conclave», «submersion» et «wesh» font partie des 10 mots dont la consultation a le plus progressé cette année sur le site du dictionnaire Le Robert dans les pays francophones, a annoncé mardi son éditeur. Ces mots consultés sur le site gratuit «Dico en ligne Le Robert» recoupent «les temps forts de l'actualité» et illustrent «les pics d'intérêt des internautes, souvent révélateurs des sujets les plus questionnés dans le débat public», indique Le Robert, qui revendique plus de 50 millions de pages vues entre le 1er janvier et le 1er décembre.

«Masculinisme» est celui dont la consultation a le plus augmenté avec un bond de 800% sur un an. Porté par des influenceurs populaires sur les réseaux sociaux, ce mouvement hétérogène prône un retour à des valeurs traditionnelles et s'en prend aux féministes. Le débat sur cette mouvance a été notamment relancé au printemps par la série Netflix «Adolescence», sur un jeune de 13 ans baignant dans l'idéologie masculiniste accusé du meurtre d'une camarade de classe.

Eugénisme, séditieux... et wesh

Le mot «conclave» a «connu une année exceptionnelle», selon le Robert, qui l'explique par deux faits d'actualité. Le conclave sur la réforme des retraites en France au début de l'année, et celui organisé à Rome pour désigner un nouveau pape après la mort de François le 21 avril.

Les mots «wesh», un terme multi-usage qui sert à interroger et à saluer, «eugénisme», «entrisme», «séditieux», «submersion» et «vassal» ont également connu des hausses notables de consultation. Parmi eux, figure le mot désuet «gougnafier» qui a connu un bref coup de projecteur en juin au Sénégal, où un haut responsable a utilisé ce terme pour critiquer l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, provoquant une polémique.

