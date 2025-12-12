A Rio, des palmiers talipot de plus de 60 ans fleurissent pour la première et dernière fois. Originaires d’Inde et du Sri Lanka, ces géants produisent jusqu’à 5 millions de fruits avant de mourir.

Rio de Janeiro s'émerveille de la floraison unique de ses palmiers

AFP Agence France-Presse

Un spectacle botanique hors du commun captive les habitants de Rio de Janeiro: plusieurs palmiers talipot, plantés il y a plus de six décennies, fleurissent pour la première et dernière fois de leur vie. Ces arbres, âgés d'environ 65 ans et qui poussent dans l'immense parc de l'Aterro do Flamengo et au Jardin botanique, ont été introduits dans les années 1960 par l'architecte paysagiste Roberto Burle Marx.

Le palmier talipot (Corypha umbraculifera), originaire du sud de l'Inde et du Sri Lanka, est l'une des plus grandes espèces de palmiers au monde, dont les spécimens les plus hauts dépassent 30 mètres. Sa caractéristique la plus emblématique est qu'il ne fleurit qu'une seule fois au cours de sa vie, entre 40 et 70 ans.

Jusqu'à 5 millions de fruits

«Le palmier talipot ne fructifie qu'une fois dans sa vie et peut produire jusqu'à 5 millions de fruits», a expliqué à l'AFP Marcus Nadruz, de l'Institut de recherche du Jardin botanique de Rio de Janeiro. Les grappes de fleurs portées par des tiges ont commencé à se déployer en octobre, formant d'énormes couronnes au sommet des palmiers, grouillant de millions de minuscules fleurs jaunâtres.

L'ensemble du processus, de l'ouverture des premières fleurs à la maturation des fruits, prendra environ un an, explique Marcus Nadruz. Et une fois les fruits tombés, les palmiers entreront dans un processus irréversible de mort.

«Je suis née en 1961, donc il a mon âge et il est dans la fleur de l'âge», s'enthousiasme Deborah Faride, qui vit à São Paulo et a fait le voyage spécialement pour assister au phénomène. Le Jardin botanique prévoit de collecter les graines pour cultiver de nouveaux plants afin de remplacer ces sujets plus âgés et les distribuera également pour des projets d'aménagement paysager dans les espaces publics.