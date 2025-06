il y a 15 minutes

Rencontre Zelensky-Trump mercredi en marge du sommet de l'Otan

Cette réunion aux Pays-Bas vise à rassurer sur le devenir de l'Alliance et est calibré pour éviter un esclandre du président américain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait été à l'origine maintenu à l'écart, après son altercation avec le président américain dans le bureau ovale de la Maison Blanche.

Au départ, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait été tenu à l’écart, suite à son différend avec le président américain. Photo: Anadolu via Getty Images

Mais il devrait finalement rencontrer son homologue américain mercredi, en marge du sommet, selon un haut responsable de la présidence ukrainienne. Attendu mardi dans la soirée, le locataire de la Maison Blanche participera à un dîner de gala, à l'invitation du roi des Pays-Bas, Willem-Alexander.

Les frappes américaines en Iran, et l'annonce par le président américain d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, seront également dans tous les esprits. Mais le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, espère que la situation au Moyen-Orient ne chamboulera pas complètement la chorégraphie du sommet qu'il a déjà qualifié d'«historique», avant l'arrivée à La Haye du président américain et de son équipe.

La nouvelle administration américaine avait jeté un froid en Europe après avoir tancé ses dirigeants et pris le parti de l'extrême-droite, notamment en Allemagne. «Le président américain et les dirigeants des Etats-Unis sont totalement engagés en faveur de l'Otan», a assuré mardi son secrétaire général Mark Rutte, balayant les craintes d'un désengagement américain en Europe.

Source: AFP