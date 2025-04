Reçu au Vatican, J.D. Vance espère rencontrer le pape

Plus de 130 étudiants étrangers contestent en justice la révocation de leurs visas

Plus de 130 étudiants étrangers ont rejoint une action en justice contestant la révocation de leur statut d'étudiant par l'administration Trump, selon des documents de justice consultés par l'AFP.

Les services de l'immigration ont «abruptement et illégalement» mis un terme au statut d'étudiant des plaignants, alors même que leurs visas étaient en «totale conformité», souligne la plainte.

Certains ont été identifiés comme ayant un casier judiciaire alors que ce n'était pas le cas, selon ce document. «La résiliation de leur statut d'étudiant les a empêchés de poursuivre leurs études et de conserver un emploi aux Etats-Unis», et leur fait «risquer arrestation, détention, et expulsion», dénonce la plainte, qui réclame la restauration de leur enregistrement dans le Sevis et de leur statut légal.

Parmi ces étudiants, dont les documents judiciaires préservent l'anonymat «par crainte de représailles», certains sont originaires d'Inde, de Chine ou encore de Colombie.

Source: AFP