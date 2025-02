Un bus transportant des prisonniers palestiniens libérés par Israël arrive à Ramallah

Un bus transportant des détenus palestiniens libérés jeudi par Israël dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza est arrivé à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où les ex-prisonniers ont été accueillis par une foule en liesse, a constaté un journaliste de l'AFP.

Portant le traditionnel keffieh et des vestes pour couvrir leurs uniformes de prison, les prisonniers libérés sont descendus du bus devant une foule compacte qui les a acclamés, avant de subir un rapide bilan de santé. Jeunes et moins jeunes ont scandé «Dieu est le plus grand», alors que les prisonniers se frayaient un chemin à travers la foule.

Un prisonnier palestinien fraîchement libéré (d) serre un proche dans ses bras, mercredi, à Ramallah. Crédits: AFP Photo: AFP

Plusieurs d'entre eux ont été hissés en l'air, certains donnant des interviews depuis les épaules d'amis ou de proches, s'interrompant pour étreindre des membres de leurs familles. Un groupe de femmes a fondu en larmes en se rassemblant autour d'un prisonnier libéré pour étreindre l'un des prisonniers.

Plus de 600 prisonniers palestiniens doivent être libérés jeudi dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier dans la bande de Gaza après quinze mois de guerre.

Source: AFP