Puissantes explosions à Kiev, visée par des missiles balistiques
D'intenses bombardements frappent dimanche Kiev, quelques jours après une attaque ukrainienne meurtrière contre un lycée dans une région occupée par la Russie pour laquelle le président russe Vladimir Poutine avait promis une riposte militaire.
Ces attaques nocturnes de missiles et de drones ont fait au moins un mort et 13 blessés, dont sept ont été hospitalisés, a écrit sur Telegram le maire de la capitale Vitali Klitschko.
Des journalistes de l'AFP dans la capitale ukrainienne ont entendu plusieurs séries d'explosions qui ont fait trembler les immeubles, et vu des balles traçantes fendre le ciel noir. Ils ont également entendu des tirs de mitrailleuse tentant vraisemblablement d'abattre un drone vrombissant au-dessus du centre-ville.
Quelques heures plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'ambassade des Etats-Unis à Kiev s'étaient inquiétés de la possibilité d'une frappe russe imminente contre le pays.
Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, une école a été touchée dans le quartier de Shevchenkivsky, et une frappe «à proximité» d'un autre établissement scolaire a entraîné le blocage, par des débris, de l'entrée d'un abri où sont réfugiés des habitants.
Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute l'Ukraine. L'attaque contre la capitale mobilise «des missiles de divers types et des drones», a indiqué l'armée ukrainienne.
Source: AFP
Le bilan de la frappe sur un lycée en territoire occupé par Moscou monte à 12 morts
Au moins douze personnes ont été tuées, 38 blessées et 11 sont portées disparues après la frappe de drones ukrainiens contre un lycée dans une région de l'est de l'Ukraine contrôlée par la Russie, selon un nouveau bilan avancé samedi par le gouverneur régional installé par Moscou.
«Les secouristes ont passé la nuit à déblayer les décombres à Starobelsk», ville où la frappe a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué Léonid Passetchnik sur les réseaux sociaux. «Malheureusement, les espoirs ne se sont pas concrétisés et le nombre de victimes est passé à dix», a-t-il dit.
Source: AFP
Un dépôt pétrolier en feu en Russie après une attaque de drones ukrainienne
Un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier de Novorossiysk, sur la mer Noire dans le sud de la Russie, à la suite d'une attaque de drones ukrainienne, a annoncé samedi le maire de la ville.
«La chute de débris provenant de drones a provoqué un incendie au dépôt pétrolier. Plusieurs bâtiments techniques et administratifs ont pris feu. Des fragments de drones sont également tombés sur le site du terminal pétrolier», a écrit sur Telegram le maire, Andreï Kravtchenko.
L'attaque a fait deux blessés, a-t-il ajouté, précisant que les secours et des services spécialisés étaient à l'oeuvre sur place.
Source: AFP
Zelensky invité au sommet de l'Otan à Ankara en juillet
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera au sommet de l'Otan à Ankara en juillet, a annoncé vendredi le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte. «Je l'ai déjà invité, oui. Il sera là», a déclaré M. Rutte lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion en Suède.
Source: AFP
Le HCR consterné après une attaque contre l'un de ses entrepôts en Ukraine
Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) est consterné par l'attaque russe mercredi contre l'un de ses entrepôts à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Le missile a tué au moins deux personnes, blessé plusieurs autres et détruit du matériel pour plus d'un million de dollars.
«C'était la première attaque contre une infrastructure du HCR depuis le début de l'offensive russe», a affirmé vendredi à la presse à Genève une responsable de l'agence onusienne depuis la région. L'aide qui a été endommagée était prête à être acheminée auprès de personnes déplacées ou affectées par le conflit.
Le HCR dénonce l'augmentation des attaques contre les civils. Selon l'ONU, plus de 810 d'entre eux ont été tués et plus de 4100 blessés depuis janvier. Soit 21% de plus que l'année dernière à la même période. Et près de 47'000 déplacés sont passés par les centres du HCR, alors que le nombre total est probablement bien plus important.
L'agence onusienne s'alarme aussi des menaces grandissantes pour les travailleurs humanitaires dans ce pays. La semaine dernière, deux convois de l'ONU identifiables avaient été atteints par des drones.
Source: ATS
L'Ukraine frappe une ville sous contrôle russe: quatre morts et plusieurs blessés
Au moins quatre personnes ont été tuées et 40 blessées dans une frappe de drones ukrainiens sur un lycée dans la région de Lougansk, occupée par la Russie dans l'est de l'Ukraine, ont affirmé vendredi les autorités russes, dénonçant un «crime monstrueux».
«Au moment de cette attaque barbare, 86 jeunes âgés de 14 à 18 ans se trouvaient dans les locaux du dortoir, qui s'est effondré», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Il n'a pas donné de précisions sur l'identité des victimes et indiqué que les opérations de sauvetage se poursuivent.
Selon Moscou, cette attaque a été menée dans la nuit à l'aide de quatre drones ukrainiens qui ont touché le bâtiment, appartenant à l'université pédagogique d'Etat de Lougansk, situé à Starobelsk, une ville d'environ 16'000 habitants située en territoire occupé par la Russie.
«Aucune des personnes présentes dans le bâtiment ne participait ni ne pouvait participer aux combats, et il n'y a aucune installation militaire à proximité», a affirmé le ministère russe, dénonçant une «attaque ciblée contre la population civile».
Source: AFP
Trois cheminots russes tués par un drone ukrainien
Trois employés de la société russe des chemins de fer, RGD, ont été tués jeudi dans une attaque de drone ukrainien dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, a annoncé la compagnie. Les régions russes frontalières subissent régulièrement des bombardements ukrainiens meurtriers, plus de quatre ans après le début de l'offensive des forces russes en Ukraine.
«Une locomotive de service a été la cible d'une attaque de drone en gare d'Ounetcha, dans la région de Briansk», a expliqué RGD dans un communiqué, ajoutant que le conducteur, son assistant et un technicien avaient péri.
Cette petite ville est située entre l'Ukraine et le Bélarus. Des frappes russes ont également visé le réseau ferroviaire ukrainien à plusieurs reprises.
Source: AFP
Une attaque de drones ukrainienne fait deux morts en Russie
Deux personnes ont été tuées jeudi dans une attaque de drones ukrainienne dans la région russe de Samara (Volga), a indiqué le gouverneur local.
«Les forces armées ukrainiennes attaquent avec des drones» la ville de Syzran, a écrit Viatcheslav Fédorichtchev sur Telegram, en précisant que ces frappes ont fait deux morts.
L'attaque contre Syzran, qui abrite notamment une importante raffinerie de pétrole, a également fait des «blessés», selon la même source.
Source: AFP
L'UE va débloquer «mi-juin» une aide budgétaire à l'Ukraine de 3,2 milliards d'euros
L'Union européenne prévoit de verser «autour de la mi-juin» une première aide budgétaire de 3,2 milliards d'euros à l'Ukraine, dans le cadre de son prêt géant de 90 milliards d'euros, a annoncé mercredi le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis.
«Nous avons finalisé nos négociations (...) d'assistance budgétaire dans le cadre du prêt de soutien à l'Ukraine», a déclaré le commissaire, ouvrant la voie à ce premier versement, sous réserve notamment de la ratification de l'accord par la partie ukrainienne.
Source: AFP
Deux morts et six blessés dans une attaque russe sur Dnipro, en Ukraine
Une attaque russe a fait deux morts et six blessés dans la nuit de mardi à mercredi à Dnipro, ville de l'est de l'Ukraine, a annoncé l'administration militaire régionale. Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les bombardements se poursuivent quotidiennement.
«Deux personnes ont été tuées et six blessées dans la nuit au cours de l'attaque russe sur Dnipro», a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. Cinq des blessés ont été hospitalisés, trois dans un état grave, a-t-il précisé.
Oleg Grygorov, son homologue pour la région de Soumy, frontalière de la Russie au nord-est, a fait état d'«au moins six» personnes blessées dans une «attaque massive de drones, contre des zones résidentielles de la localité de Konotop. Les région de Zaporijjia (sud-est), Kharkiv (est), ainsi que la ville portuaire d'Odessa (sud), ont elles aussi été la cibles de frappes russes.
A Odessa, l'assaut, mené avec des drones, a endommagé des zones résidentielles, des entrepôts et des «infrastructures cruciales», selon les secours. Dans la région de Zaporijjia, à Vilniansk, un homme, une femme, un garçonnet de 2 ans et une fille de 12 ans ont été blessés par une frappe qui a détruit une «résidence privée», a indiqué Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire régionale.
Source: AFP
Une attaque de missile russe fait quatre morts et plus de 20 blessés
Au moins quatre personnes ont été tuées et plus de 20 blessées mardi dans une attaque de missile russe ayant touché plusieurs bâtiments de la ville de Prylouky dans le nord de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales.
«Vers 10H00, les Russes ont frappé le centre de Prylouky avec un missile balistique (...) Quatre personnes ont été tuées. Au moins 17 personnes ont été blessées, dont un enfant de 14 ans», a indiqué sur Telegram Viatcheslav Tchaous, le gouverneur de la région de Tcherniguiv (nord).
Source: AFP