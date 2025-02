Le Liban refuse une demande israélienne de maintenir cinq positions dans le sud

Le président du Parlement libanais Nabih Berri a annoncé jeudi le rejet par son pays d'une demande israélienne de maintenir cinq positions dans le sud du Liban après le 18 février, la date limite fixée pour un retrait des forces israéliennes.

«Les Américains m'ont informé que l'occupation israélienne se retirera le 18 février des villages qu'elle occupe encore, mais qu'elle maintiendra cinq positions», a déclaré Nabih Berri, selon son bureau. «Je leur ai fait savoir, en mon nom et au nom du président et du Premier ministre, notre rejet total de cela.» Un accord de cessez-le-feu a mis fin novembre à la guerre entre le Hezbollah libanais et Israël.

Source: AFP