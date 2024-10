Le risque de débordements violents le 5 novembre est grand. Les mesures que le New York Times et d'autres grands groupes de presse américains prennent actuellement sont donc radicales. Blick a fait le tour des rédactions américaines apeurées.

Samuel Schumacher

L'Amérique devient une zone de guerre. Il n'y a pas d'autre explication aux mesures que prennent actuellement les plus grands groupes médiatiques du pays pour protéger leurs reporters le jour des élections.

Blick a visité le «New York Times», le «Washington Post» et l'Associated Press (AP), l'une des plus grandes agences de presse américaines, et a obtenu un aperçu exclusif de la planification de crise des géants de la presse américaine. Les responsables des plus célèbres rédactions américaines ont souhaité rester anonymes. Mais ils ont raconté à Blick comment ils se préparent pour faire face au scénario d'horreur de la «guerre civile».

Le «New York Times», le fleuron des organisations d'information américaines et en même temps la principale cible des attaques antijournalistiques de Donald Trump, couvre ce jour et la période qui suivra immédiatement comme une situation exceptionnelle. «Cette année, nous faisons suivre à nos reporters nationaux les mêmes formations et cours que nos reporters de guerre et de crise», souligne un membre de la direction au Blick.

Voilà pourquoi la situation en 2024 est si dangereuse

L'objectif: sensibiliser les reporters qui couvriront les élections depuis les «swing states» décisifs aux risques et aux dangers de cette élection hors du commun. «Ce qui est très important pour nous, c'est que nous ne mettions pas la pression à nos collaborateurs sur place. Si quelqu'un ne se sent pas en sécurité, il peut se retirer immédiatement – même si cela nous fait perdre un article.»

Le «Washington Post» aborde de manière très similaire la course entre Trump et Kamala Harris. «Le risque de violence politique est extrêmement élevé. Si Trump perd, il cherchera un bouc émissaire et rendra à nouveau les médias responsables de sa défaite», déclare une journaliste en chef du «Washington Post» à Blick.

C'est pourquoi le «Post» envoie tous les reporters qui couvrent les élections suivre une formation où ils apprennent à gérer des situations extrêmes en cas de soulèvements de masse et de violences. «Cette fois-ci, ce sera particulièrement délicat, car en raison de la course extrêmement serrée et des règles de comptage, il est très probable que nous n'ayons toujours pas de résultat définitif plusieurs jours après la nuit électorale.»

La version américaine du «Guardian» britannique va un peu plus loin. «Nous avons commandé des gilets pare-balles et des casques d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs pour nos journalistes», explique une rédactrice en chef dans les bureaux du «Guardian» à Manhattan. «Nous avons engagé un expert en sécurité qui nous avait déjà accompagnés lors des deux conventions du parti et qui est maintenant à notre disposition 24 heures sur 24 pour nous donner des conseils».

Simulation d'un jour d'élection pour des raisons de sécurité

L'Associated Press investit également beaucoup dans la sécurité de ses journalistes. «Nous avons augmenté notre équipement de protection et créé 14 vidéos de formation que tous nos reporters devront regarder avant le jour de l'élection», raconte un haut responsable de l'AP. «De plus, nous allons effectuer deux simulations de la journée électorale dans les jours à venir afin d'être prêts à toute éventualité dans le feu de l'action».

L'entreprise de médias de Washington The Hill prévoit une mesure très particulière. «Lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, nous avons recouvert notre logo à l'extérieur du bâtiment afin que la foule en délire ne nous choisisse pas comme cible facile et ne nous attaque pas», nous raconte un rédacteur en chef. «Nous le ferons très probablement à nouveau lors de la prochaine journée électorale, pour des raisons purement préventives».

Les craintes des géants des médias américains sont plus que justifiées, comme le montrent les incidents furieux qui se sont produits dans les régions de Floride touchées par l'ouragan Milton. Après la tempête monstre, des habitants en colère y ont à plusieurs reprises fait preuve de violence à l'encontre des collaborateurs de l'aide publique américaine en cas de catastrophe (Fema).

Blick avec trois reporters en direct sur place

La raison: la fausse affirmation selon laquelle la Fema privilégierait les réfugiés et les migrants par rapport aux citoyens américains lors de la distribution de l'aide a fait le tour de la ville. Les fausses informations ont été diffusées par les suspects habituels: des comptes de réseaux sociaux dirigés par l'Iran, la Russie et la Chine. «Ces acteurs vont également tenter par tous les moyens possibles de semer la confusion et le chaos autour du jour des élections», prévient le CIJF.

D'ailleurs, Blick lui-même sera sur place en Amérique la nuit des élections avec trois reporters – sans aucun équipement de guerre – et couvrira tout ce qu'il faut savoir sur les élections avec une équipe d'experts à Zurich et une émission en direct de 18 heures!