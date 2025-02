Au moins 9 blessés dont un grave après une explosion dans un bar à Grenoble

Un bar du Village olympique à Grenoble a été le théâtre d'une explosion mercredi soir, blessant neuf personnes. Les autorités suspectent un acte malveillant, possiblement avec une grenade, dans ce quartier sensible.

Au moins neuf personnes ont été blessées après une explosion dans un bar à Grenoble. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

Au moins neuf personnes ont été blessées, dont une grièvement, après une explosion, possiblement d'origine criminelle, dans un bar de Grenoble mercredi soir, a-t-on appris de sources concordantes.

De source proche du dossier, on évoque un possible acte de malveillance qui serait dû à une grenade. L'établissement, situé sur une plateforme accessible par des marches, est un bar associatif du Village olympique, un quartier sensible de la ville iséroise.

La déflagration a eu lieu peu après 20H00, ont indiqué les secours à l'AFP, faisant état d'un premier bilan d'au moins neuf blessés dont un gravement touché au thorax.

Interrogée, la préfecture a indiqué qu'elle ne souhaitait pas communiquer à ce sujet.