Un ferry chavire aux Philippines et fait au moins 15 morts

Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d’un ferry transportant 350 passagers aux Philippines. Les gardes-côtes recherchent encore 28 disparus après le drame.

AFP Agence France-Presse

Le naufrage d'un ferry transportant plus de 350 personnes dans le sud des Philippines a fait au moins 15 morts lundi, ont indiqué les gardes-côtes de l'archipel, qui recherchent 28 disparus. Le MV Trisha Kerstin 3 a émis un signal de détresse à environ 1H50 locales (17H50 GMT), alors qu'il assurait la liaison entre Zamboanga City, sur l'île de Mindanao, en direction de l'île de Jolo, à environ 150 kilomètres de là.

En milieu de matinée, 15 décès avaient été confirmés et au moins 316 personnes avaient été secourues, tandis que 28 personne restaient portées disparues, a indiqué un commandant des gardes-côtes, Romel Dua. «Un avion des gardes-côtes est en route pour participer aux opérations. La Marine et de l'Armée de l'air ont également déployé des moyens sur place», a-t-il précisé à l'AFP.

Le naufrage a eu lieu en pleine nuit, à environ cinq kilomètres à l'est de l'île de Baluk-Baluk, dans la province de Basilan. «La difficulté, c'est le nombre de patients qui arrivent. Nous manquons de personnel en ce moment», a expliqué à l'AFP une représentante des services de secours de Basilan, Ronalyn Perez.

Enquête ouverte

Une vidéo diffusée par les gardes-côtes montre des survivants être tirés de l'eau ou recevant des soins. Sur d'autres images sur les réseaux sociaux, on entend des naufragés appelant à l'aide dans l'obscurité. «Nous ne pouvons pas dire pour le moment quelle est la raison du naufrage», a déclaré Romel Dua, précisant qu'une enquête avait été ouverte. «Pour le moment, nous sommes concentrés sur les opérations de secours».

Dans leur communiqué, les gardes-côtes ont assuré que le ferry n'était pas surchargé comme c'est fréquemment le cas aux Philippines. Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes.

Le 21 décembre 1987, le ferry Dona Paz est entré en collision aux Philippines avec un pétrolier, faisant plus de 4300 morts. Cette tragédie est à ce jour le pire accident maritime de l'histoire en temps de paix.

Plus récemment, en 2015, le Kim Nirvana a chaviré peu après son départ, faisant 61 morts dans le centre des Philippines. Le naufrage du ferry, qui transportait également plusieurs tonnes de ciment, riz ou engrais, a vraisemblablement été causé par à un excès de charge. En 2023, l'incendie du ferry Lady Mary Joy 3, qui reliait lui aussi Zamboanga City à Jolo, a fait plus de 30 morts.