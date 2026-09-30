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Injection dans le Tennessee
Une femme exécutée mercredi, une première en plus de 200 ans

Pour la première fois en plus de 200 ans, une femme sera exécutée mercredi dans le Tennessee. Christa Pike, condamnée pour un meurtre en 1995, a vu ses derniers recours rejetés.
Publié: il y a 11 minutes
Christa Pike doit être exécutée ce mercredi matin à Nashville pour un meurtre commis en 1995.
Photo: Tennessee Department of Correction via AP
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AFP Agence France-Presse

Une détenue de 50 ans, condamnée à mort pour le meurtre d'une jeune femme en 1995, doit être exécutée mercredi matin dans le Tennessee, une première pour une femme en plus de 200 ans dans cet Etat conservateur du sud des Etats-Unis, selon ses avocats.

La Cour suprême a refusé mardi d'octroyer un sursis à Christa Pike, et le gouverneur du Tennessee n'a pas commué sa peine. L'exécution doit avoir lieu à 10H00 heure locale (15H00 GMT) à Nashville. «Je maintiens la sentence de l'Etat du Tennessee et n'ai pas l'intention d'intervenir», a déclaré lundi le gouverneur Bill Lee, cité par le Washington Post.

Les avocats de Christa Pike, qui avait 18 ans au moment des faits, ont affirmé avoir «le coeur brisé» par ce refus du gouverneur de commuer sa peine en prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, selon le quotidien de la capitale américaine.

Première femme depuis 200 ans

Christa Pike a été condamnée à mort en 1996 pour le meurtre l'année précédente de Colleen Slemmer, 19 ans, qui, comme elle, était inscrite dans le programme de formation professionnelle Job Corps, à Knoxville, dans le Tennessee. Son petit ami de l'époque, âgé de 17 ans, a été condamné à la prison à vie pour ce meurtre, selon l'observatoire spécialisé Death Penalty Information Center (DPIC).

«Christa sera la première personne qui était adolescente au moment du crime que le Tennessee exécute dans l'ère moderne de la peine de mort et la première femme exécutée par l'Etat en plus de 200 ans», ont déclaré les avocats de Madame Pike, cités par le DPIC.

«J'étais une enfant de 18 ans malade mentale. Cela m'a pris de nombreuses années pour parvenir à réaliser la gravité de ce que j'avais fait», a déclaré Christa Pike, citée dans le document soumis au gouverneur pour demander sa commutation de peine, relayé par le DPIC. «Ca me rend malade maintenant de penser que j'avais la capacité de commettre un tel crime», a-t-elle regretté.

Trouble bipolaire

Christa Pike était atteinte d'un trouble bipolaire et de stress post-traumatique depuis son enfance, mais n'a été diagnostiquée qu'après sa condamnation à mort, écrivent ses conseils. «Christa était une enfant qui a enduré des viols répétés, des violences sexuelles, abandon et de profonds traumatismes. Au moment du crime, elle portait en elle les cicatrices de cette violence, de cette négligence et d'une maladie mentale non traitée», estiment-ils.

Début septembre, des experts mandatés par l'ONU ont appelé les autorités américaines à «suspendre immédiatement» l'exécution. Selon l'observatoire Death Penalty Information Center, 18 femmes condamnées à mort ont été exécutées aux Etats-Unis depuis le rétablissement de la peine capitale en 1976, sur 1.683 exécutions. La dernière, Amber McLaughlin, 49 ans, a été la première femme transgenre à être exécutée, en 2023.

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