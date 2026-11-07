Le Paraguay traverse une crise monumentale. Alors que la Banque centrale cherche à sauver une population dont les comptes bancaires ont été gelés, le Sénat a destitué le président Santiago Peña.

En bref Au Paraguay, la faillite d’Ueno Bank a privé environ 3 millions d’habitants d’accès à leur argent

Le président Santiago Peña a été destitué par le Sénat après des liens et décisions controversés liés à la banque

La Banque centrale verse des avances plafonnées à un peu plus de 1000 francs aux clients les plus modestes

Yannick Weber Newsdesk

Imaginez: du jour au lendemain, près de la moitié des Suisses n'a plus accès à son compte en banque: ni retraits au bancomat, ni paiements en magasin. Twint devient hors service. Les magasins ne peuvent plus rien encaisser et risquent de se retrouver à court de liquidités et ne plus pouvoir payer les salaires. C'est ce qui se produit actuellement au Paraguay et qui a entraîné la chute du président Santiago Peña. Dans la nuit de vendredi à samedi, il a été destitué par le Sénat et remplacé par son vice-président Pedro Alliana.

Comment la crise a-t-elle débuté?

Ueno Bank a fait faillite. C'est une banque dans laquelle près de la moitié de la population paraguayenne détient un compte. Pourtant, elle n'est pas un équivalent de ce qu'est UBS en Suisse. Il s'agit plutôt d'une grande banque digitale, comme Yuh, Neon ou Revolut. Elle a mis en place un système de paiements comme Twint très utilisé dans le pays.

Cette banque a fait faillite. Les Paraguayens ne peuvent plus ouvrir l'application, les bancomats ne donnent plus de cash: ce sont donc environ 3 millions d'habitants qui, à partir de la nuit du 2 au 3 novembre, n'ont plus eu accès à leur argent. Rapporté à la population suisse, c'est comme si 4 millions de Suisses se retrouvaient sans moyen de paiement, que ce soit de façon digitale ou en cash.

Que s'est-il passé ensuite?

Le président Santiago Peña (conservateur) s'est retrouvé dans la mouise, en raison de liens et de décisions controversés avec la banque qui a fait faillite. Imaginez Guy Parmelin, président de la Confédération et ministre de l'économie, élu au pouvoir en Suisse alors qu'il détenait auparavant des parts dans la grande banque qui fait aujourd'hui faillite et dont des membres de la famille en sont encore proches. Et qu'il nomme à la tête de la Banque nationale suisse ou de la Finma un ancien dirigeant de ladite banque. Et qu'il y dépose des millions de francs de fonds publics. Scandale assuré.

Rendons justice à Guy Parmelin. Il n'est pas, comme Santiago Peña, issu du monde de la finance (ancien économiste au FMI), et il n'aurait pas eu le pouvoir de magouiller ainsi tout seul sans l'aval de ses collègues.

Le président Peña a présenté sa démission jeudi. Or, celle-ci a été refusée par le Congrès, car selon les lois paraguayennes, Santiago Peña serait alors au bénéfice d'une immunité parlementaire à vie. Dans la nuit de vendredi à samedi, il a finalement été destitué à l'unanimité des sénateurs.

Comment les Paraguayens vont-ils s'en sortir?

La Banque centrale du Paraguay a dû prendre les choses en main. Vendredi, elle a commencé à verser des liquidités aux habitants privés de ressources, plafonnées à l'équivalent d'un peu plus de 1000 francs. Il s'agit d'avances, le temps de savoir ce qui va advenir des centaines de millions de fonds gelés. En premier lieu, cet argent est destiné aux personnes les moins aisées et qui n'ont pas de crédit en cours auprès de Ueno Bank. Et pour recevoir l'argent, il faut détenir un compte dans une autre banque.

En Suisse, la loi garantit les avoirs à hauteurs de 100'000 francs en cas de faillite. Au Paraguay, un mécanisme similaire existe, à hauteur de 75 fois le salaire minimum. Reste à savoir si la destitution du président et le début des versements suffiront à calmer la colère sociale qui s'était exprimée dès l'annonce de la faillite.