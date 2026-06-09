Un hélicoptère s'écrase près du détroit d'Ormuz, Trump assure que «les deux pilotes vont bien»

Le président américain Donald Trump a assuré mardi que les deux pilotes d'un hélicoptère de combat Apache étaient indemnes après des informations du «New York Times» faisant état du crash de leur appareil près du détroit d'Ormuz lundi.

Les causes du crash ne sont pas immédiatement connues, a indiqué le quotidien américain, qui cite deux sources informées.

Interrogé à ce sujet par des journalistes après avoir assisté à un match de finale de la NBA à New York, le président Donald Trump a seulement répondu : «Les pilotes vont bien, oui. Personne n'est blessé», sans autres détails. «Nous publierons un rapport à ce sujet demain», a-t-il indiqué.

Auparavant, il a assuré que la diplomatie américaine était dans les «derniers efforts» en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit dans le Golfe. «Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord», a-t-il affirmé, évoquant un délai de «deux à trois jours» pour qu'un tel accord soit conclu.

Source: AFP