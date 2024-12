La Jordanie condamne le déploiement de l'armée israélienne dans la zone tampon en Syrie

La Jordanie a dénoncé lundi le déploiement la veille de l'armée israélienne dans la zone tampon du Golan dans le sud-ouest de la Syrie, adjacente à la partie occupée par Israël du plateau syrien depuis 1967.

«Nous condamnons le fait qu'Israël soit entré sur le territoire syrien et ait pris le contrôle de la zone tampon», a dit le ministre des Affaires étrangères, Aymane Safadi, devant le Parlement à Amman.

Il a dénoncé «une agression qui représente une violation du droit international, une escalade inacceptable et une atteinte à la souveraineté d'un Etat arabe.»

«Nous rejetons catégoriquement cette agression et affirmons que, lorsque nous parlons de l'unité de la Syrie, de son intégrité territoriale et de sa cohésion, cela inclut également ses frontières avec Israël», pays voisin de la Syrie et de la Jordanie.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche, après la chute du président syrien Bachar al-Assad, avoir ordonné à l'armée de «prendre le contrôle» de la zone tampon du Golan, dans le sud-ouest syrien

Source: AFP