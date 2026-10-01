Le copilote du vol flydubai aurait été endoctriné

Des passagers héroïques ont empêché un crash après qu’un copilote ait poignardé son commandant de bord sur un vol flydubai. Une enquête pour terrorisme est en cours, Israël pointe un «endoctrinement islamiste».

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un vol flydubai à destination de Tel-Aviv a effectué un atterrissage d'urgence en Arabie saoudite après qu'un copilote aurait tenté de provoquer un crash le 30 septembre 2026. L'incident, impliquant 174 passagers dont 166 Israéliens, fait l'objet d'une enquête pour déterminer un éventuel lien terroriste.

Des passagers héroïques ont maîtrisé le copilote après qu'il a poignardé le commandant de bord, provoquant une chute brutale de 5000 mètres en une minute. L'un d'eux, Yaniv Hayoun, a redressé l'avion grâce à des connaissances acquises en regardant la télévision.

L'avion a chuté de 34'000 à 17'000 pieds en une minute, selon Flightradar24. Le gouvernement israélien honore cinq passagers pour leur héroïsme, tandis que l'Inde célèbre le pilote blessé. Les vols flydubai vers Israël sont suspendus pendant l'enquête.

AFP Agence France-Presse

Que s'est-il passé à bord du vol flydubai? Les Emirats arabes unis ont ouvert jeudi une enquête sur une possible piste «terroriste», Israël pointant «un endoctrinement islamiste» du copilote soupçonné d'avoir voulu provoquer un crash. Au lendemain de l'atterrissage en urgence en Arabie saoudite de l'avion qui se rendait à Tel-Aviv, avec à son bord 174 personnes, dont 166 Israéliens selon les médias, le profil et les motivations du suspect restent flous.

D'après le récit de voyageurs et des autorités israéliennes, il a poignardé le commandant de bord pour faire s'écraser l'avion, provoquant une soudaine perte d'altitude, avant que des passagers ne se ruent dans le cockpit pour le maîtriser. Des «héros» pour Israël, salués dans la rue, sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, un rare moment d'union dans un pays ultra-divisé à l'approche des législatives.

Avec l'équipage de la compagnie émiratie, ils ont empêché un désastre d'ampleur potentiellement «mondiale», a estimé le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, venu les accueillir à l'aéroport. Parmi eux Yaniv Hayoun, un plombier, qui a raconté avoir bouté le copilote hors du cockpit, avant de redresser l'avion grâce à des notions de pilotage acquises en regardant la télévision. Sa photo, en tenue tachée du sang de l'assaillant, fait jeudi la une de plusieurs journaux.

Il recevra le Prix présidentiel pour l'héroïsme citoyen, l'une des plus hautes distinctions civiles, aux côtés de quatre autres passagers: une femme, «la première» à avoir alerté, deux autres hommes qui ont maîtrisé le copilote, et un dentiste qui aurait prodigué des soins d'urgence au pilote, selon la présidence. L'Inde a elle rendu hommage à son pilote, blessé et hospitalisé en Arabie saoudite. «Le commandant Smit Machchhar est un HEROS», a écrit sur X le chef du gouvernement indien, Narendra Modi.

«Suicidaire»

Place désormais à l'enquête: le procureur général des Emirats arabes unis, cité par un média d'Etat, a annoncé son ouverture afin de déterminer «dans quelle mesure l'incident est lié à une activité ou une intention terroriste». Sans attendre, Israël a dénoncé mercredi une «tentative d'attentat terroriste jihadiste», visant notamment les Emirats arabes unis et les accords d'Abraham qui ont normalisé les relations entre les deux pays en 2020. Selon Netanyahu, «le copilote qui a attaqué le commandant de bord est en train d'être interrogé mais voilà ce que nous savons: il avait subi un endoctrinement islamiste radical».

«Il a crié 'Tuez-moi tuez-moi', d'accord. Alors il est clair qu'il était suicidaire (...) Il est clair qu'il comptait faire s'écraser l'avion», a-t-il dit sur la chaîne américaine Fox News. Un peu plus tôt, il n'avait pas écarté la possibilité d'un acte lié à des problèmes psychiatriques. Le dirigeant israélien a assuré être «en contact constant» avec les autorités saoudiennes qui, selon lui, interrogent actuellement le suspect. Ryad ne s'est pas exprimé publiquement sur l'affaire. Donald Trump, qui s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, est lui resté flou, affirmant que «le copilote était peut-être un terroriste ou un cinglé».

«Hospitalité saoudienne»

Flydubai a appelé de son côté à «s'abstenir de toute spéculation prématurée», soulignant que les raisons de l'altercation entre les deux pilotes étaient à ce stade «inconnues». La compagnie a suspendu ses vols à destination et en provenance d'Israël pendant la durée de l'enquête. A leur arrivée à Tel-Aviv, des passagers ont décrit un vol cauchemardesque.

«On a entendu des cris dans l'avion. Après, ils ont ouvert le cockpit et on a vu du sang, et que quelqu'un avait poignardé le pilote avec un couteau», a témoigné une passagère auprès de la télévision israélienne, d'autres décrivant une soudaine perte d'altitude. Selon Flightradar24, l'appareil a chuté de près de 34'000 à moins de 17'000 pieds en une minute, soit quelque 5000 mètres.

Dans une vidéo tournée à bord, un homme apparaît la tête ensanglantée et appelle à l'aide alors que l'avion s'apprête à se poser en Arabie saoudite, pays qui n'entretient aucune relation diplomatique officielle avec Israël. «On a été chaleureusement accueillis. Ils ont tout fait pour qu'on se sente comme chez nous, comme des invités», avait de son côté raconté à l'AFP Almog Italie, commentant la prise en charge des voyageurs par les autorités saoudiennes. Un passager salue «l'hospitalité saoudienne», a titré Arab News.

Des vols spéciaux

La compagnie israélienne El Al a annoncé jeudi affréter des vols spéciaux pour rapatrier les ressortissants israéliens se trouvant à Dubaï, après la suspension des opérations de la compagnie émiratie flydubai mercredi.

Deux avions assureront la liaison entre Dubaï et Tel-Aviv vendredi, a ajouté la compagnie israélienne dans un communiqué, précisant à l'AFP qu'elle attendait l'autorisation pour des vols supplémentaires. La compagnie aérienne israélienne a suspendu ses vols entre Israël et Dubaï depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, mais a annoncé mercredi qu'elle prévoyait de les reprendre à partir de novembre.