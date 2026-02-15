A la Conférence de Munich sur la sécurité, les Etats-Unis ont adopté un ton plus mesuré, sans lever toutes les inquiétudes. L’Europe affiche sa volonté de se renforcer, tandis que la Chine avance ses pions et que le scepticisme domine sur l’Ukraine.

Voici les quatre points à retenir de la conférence de Munich

Une Amérique plus mesurée mais qui ne dissipe pas les doutes, et une Europe mobilisée mais qui doit passer aux actes: Rachel Ellehuus, directrice générale du centre de recherche britannique Rusi, livre à l'AFP ses points clés de la conférence de Munich (MSC).

Les Etats-Unis rassurent à court-terme

Un an après l’allocution virulente de JD Vance, Washington a dépêché des figures jugées plus expérimentées de l’administration Trump: le secrétaire d’État Marco Rubio et le sous-secrétaire à la Défense Eldrige Colby, au ton plus mesuré.

Selon Rachel Ellehuus, ils ont affirmé considérer l’Europe comme un partenaire, rappelé que les États-Unis jugent l’Otan bénéfique et souhaitent maintenir ce partenariat, à condition que les Européens assument davantage leurs responsabilités

Eldrige Colby a tenu un discours direct: les États-Unis font face à de nombreuses obligations, les Européens disposent des moyens financiers nécessaires et doivent désormais prendre la tête des opérations conventionnelles au sein de l’Otan. Il n’a toutefois pas été question d’un retrait du parapluie nucléaire américain.

Des interrogations demeurent néanmoins quant à la fiabilité de Washington. Lors de réunions avec des pays nordiques, Rachel Ellehuus a constaté une vive inquiétude face à un possible retour du projet de Donald Trump d’acquérir le Groenland et à d’éventuelles initiatives imprévisibles

Elle s’interroge également sur la notion de «réalisme flexible» employée par Eldrige Colby: peut-on adapter à la carte les principes du réalisme? Elle redoute que les États-Unis établissent une hiérarchie entre «bons» alliés comme l’Allemagne ou la Norvège, jugés plus investis, et d’autres, tels que l’Espagne, considérés comme moins engagés.

Autre source de préoccupation: les nombreuses références aux valeurs chrétiennes et aux liens civilisationnels transatlantiques, qui pourraient, selon elle, faire craindre des ingérences américaines dans des scrutins européens au profit de mouvements d’extrême droite.

Les Européens apparemment décidés

Le chancelier allemand Friedrich Merz a plaidé avec force pour une Otan davantage européenne. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé sa volonté de resserrer les liens avec l’Europe continentale et l’Union européenne, une position politiquement audacieuse. De son côté, le président français Emmanuel Macron a défendu l’idée d’une défense européenne élargie, intégrant des pays comme la Norvège, la Turquie et le Royaume-Uni.

Pour Rachel Ellehuus, ces signaux traduisent un alignement croissant des grandes puissances européennes en faveur d’un renforcement de la défense du continent, y compris sur la dimension nucléaire.

Des obstacles subsistent toutefois: les contraintes budgétaires en France et au Royaume-Uni limitent les marges d’investissement, la montée en puissance des dépenses décidée dans le cadre de l’Otan nécessite du temps, et les projets de coopération industrielle restent complexes à concrétiser.

La Chine en embuscade

Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a proposé de renforcer les liens avec l’Allemagne, de relancer la relation avec le Canada et s’est dit disposé à fournir une nouvelle aide humanitaire à l’Ukraine, envahie par la Russie.

Selon Rachel Ellehuus, Pékin se réjouit d’occuper l’espace laissé vacant par les États-Unis, se présentant comme défenseur du multilatéralisme. Si peu d’acteurs sont dupes, son discours conciliant peut séduire certains partenaires.

Les Européens mesurent le risque, mais pourraient être attirés par les bénéfices économiques d’un rapprochement avec la Chine, en pensant pouvoir en maîtriser les effets négatifs, au risque de reproduire l’erreur commise par les États-Unis par le passé.

Négociations sur la guerre en Ukraine

Les dirigeants européens ne croient pas à un cessez-le-feu imminent. Le sentiment dominant est que la Russie ne cherche pas réellement à mettre fin au conflit et que les discussions actuelles visent surtout à gagner du temps pour poursuivre les combats.

Plusieurs responsables ont néanmoins cherché à contester l’idée d’une victoire russe, soulignant les pertes importantes consenties pour des gains territoriaux limités, l’affaiblissement économique et la pression exercée sur la société russe. «Ce n’est pas exactement gagner», résume Rachel Ellehuus.