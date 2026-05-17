Une fusillade meurtrière a fait 10 victimes, dont une mineure, dans une maison à Tehuitzingo, Mexique. L’attaque survient alors que le pays se prépare au Mondial de football 2026.

Une nouvelle attaque armée fait 10 morts dans le centre du Mexique

Une nouvelle attaque armée fait 10 morts dans le centre du Mexique

Une attaque armée a fait 10 morts dans une zone rurale du centre du Mexique, a annoncé dimanche le gouvernement de l'Etat de Puebla, à l'approche du Mondial de football que ce pays co-organise avec les Etats-Unis et le Canada.

Six hommes, trois femmes et une mineure qui se trouvaient dans une maison de la commune de Tehuitzingo, à quelque 200 kilomètres au sud de Mexico, ont été tués dans la fusillade, a précisé dans un communiqué le secrétariat local à la Sécurité. Il a ajouté que des membres des forces de l'ordre avaient été déployés dans la région pour clarifier le faits.

Conflit familial

Neuf personnes sont mortes sur place, victimes de «projectiles d'arme à feu» et une femme est décédée lors de son transfert à l'hôpital, a précisé le parquet. A ce stade, la piste d'un conflit familial est privilégiée, a précisé la procureure de l'Etat de Puebla, Idamis Pastor. Selon elle, six des victimes étaient membres d'une même famille et les quatre autres étaient des «travailleurs».