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A l'approche du Mondial
Une nouvelle attaque armée fait 10 morts dans le centre du Mexique

Une fusillade meurtrière a fait 10 victimes, dont une mineure, dans une maison à Tehuitzingo, Mexique. L’attaque survient alors que le pays se prépare au Mondial de football 2026.
Publié: 19:04 heures
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Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
Une nouvelle attaque armée a fait 10 morts dans une zone rurale du centre du Mexique (image d'illustration).
Photo: keystone-sda.ch

Une attaque armée a fait 10 morts dans une zone rurale du centre du Mexique, a annoncé dimanche le gouvernement de l'Etat de Puebla, à l'approche du Mondial de football que ce pays co-organise avec les Etats-Unis et le Canada.

Six hommes, trois femmes et une mineure qui se trouvaient dans une maison de la commune de Tehuitzingo, à quelque 200 kilomètres au sud de Mexico, ont été tués dans la fusillade, a précisé dans un communiqué le secrétariat local à la Sécurité. Il a ajouté que des membres des forces de l'ordre avaient été déployés dans la région pour clarifier le faits.

Conflit familial

Neuf personnes sont mortes sur place, victimes de «projectiles d'arme à feu» et une femme est décédée lors de son transfert à l'hôpital, a précisé le parquet. A ce stade, la piste d'un conflit familial est privilégiée, a précisé la procureure de l'Etat de Puebla, Idamis Pastor. Selon elle, six des victimes étaient membres d'une même famille et les quatre autres étaient des «travailleurs».

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