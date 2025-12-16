Au Parlement de l'Etat de Mexico, des députées du PAN et de Morena se sont violemment affrontées lundi, entre insultes, bousculades et coups, lors d’une session retransmise en direct.

AFP Agence France-Presse

Insultes, bousculade, tirages de cheveux, coups: des députées du Parlement de l'Etat de Mexico se sont écharpées en pleine assemblée lundi devant les caméras de télévision qui retransmettaient la session en direct. Les esprits se sont échauffés lorsque des députées du Parti action nationale (PAN, droite) ont occupé la tribune pour protester contre un supposé non-respect d'accords de la part du parti Morena au pouvoir, classé à gauche et majoritaire dans ce Parlement local.

Cinq députées des deux partis ont d'abord échangé des propos virulents avant d'en venir aux mains. Les membres de Morena cherchant à faire descendre de la tribune les opposantes du PAN qui refusaient de bouger.

«Nous sommes montées à la tribune de manière pacifique, sans toucher personne. La décision du groupe parlementaire majoritaire et ses alliés a été de tenter de récupérer la présidence de séance par la violence», a déclaré Andrés Atayde, coordinateur des députés du PAN, lors d'une conférence de presse après l'incident.

D'autres députés ont tenté de séparer les protagonistes, provoquant un tumulte généralisé, tandis que le reste de l'assemblée regardait ou filmait la scène avec des téléphones, entre rires et stupeur. «Ce n'est pas seulement violent, c'est surtout lamentable que ce soit le groupe majoritaire qui gouverne aujourd'hui cette ville», a déclaré Daniela Alvarez, l'une des députées du PAN qui a refusé de quitter la tribune et était au coeur de la bagarre.

Les députés du PAN ont quitté l'hémicycle après l'échauffourée, tandis que la majorité de Morena a approuvé la reprise du débat sans la présence de l'opposition. «Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la manière dont l'opposition recourt systématiquement à la violence faute d'arguments, faute de pouvoir soutenir le débat», a déclaré le porte-parole parlementaire de Morena, Paulo Garcia, à la chaîne Milenio.