Une semaine d'intempéries se profile en Europe. De violents orages menacent l'Espagne, l'Italie et la Croatie, tandis qu'un front froid balaiera la Suisse.

Un bouleversement météo se profile en Europe, mais aussi en Suisse

Un bouleversement météo se profile en Europe, mais aussi en Suisse

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Dès mardi, les intempéries se déplaceront de l'Espagne à la Croatie

Un phénomène est provoqué par le choc entre l'eau chaude de la Méditerranée et l'air froid venu de l'Atlantique

En Suisse, un front froid apportera de la neige dès 1300 mètres

Janine Enderli

Alors que l'automne s'installe peu à peu en Suisse, le temps devient agité dans le sud de l'Europe. Plusieurs modèles météorologiques indiquent que de violentes intempéries pourraient balayer dans les jours suivants l'Espagne, l'Italie et la Croatie.

En cause: la Méditerranée, particulièrement chaude, entre en contact avec une masse d’air froid venue de l’Atlantique. Un phénomène qui survient fréquemment en automne.

Des intempéries sont attendues dès ce mardi dans la péninsule Ibérique. De fortes averses tomberont, avant de s'intensifier au fil de la journée. Des orages sont également possibles. Selon le météorologue espagnol Rubén Del Campo, des tempêtes pourraient se produire dans tout le pays, comme il l'explique à «El País». Lundi, Majorque a déjà subi les premiers effets du phénomène: une violente tornade s'est abattue sur la célèbre baie balnéaire de Cala Mesquida.

Dans les prochains jours, d'autres cellules orageuses poursuivront leur route vers l'est du continent. Les Baléares seront de nouveau touchées, avec d’importantes précipitations attendues, tout comme la France et l’Italie. Des épisodes de grêle pourraient aussi se produire. Jeudi, les intempéries gagneront la région de l’Adriatique et devraient s'abattre sur la Croatie.

La Méditerranée, gigantesque réservoir d'énergie

Les tempêtes automnales peuvent être violentes en Méditerranée. En octobre 2024, des inondations avaient dévasté la région espagnole de Valence: plus de 220 personnes avaient perdu la vie. Cette année, des orages ont aussi fait des victimes en Espagne. Le week-end dernier, deux personnes sont décédées en Catalogne après une tempête.

Pendant les mois d’été, la Méditerranée accumule une chaleur importante, avec des températures de l’eau pouvant atteindre 30°C. A l’automne, lorsque de l’air froid en provenance de l’Atlantique ou des régions polaires gagne la Méditerranée, il entre en contact avec ces eaux encore très chaudes. Ce contraste thermique marqué déstabilise fortement l’atmosphère et peut favoriser le développement de violents épisodes orageux et de fortes intempéries.

Et la Suisse dans tout ça?

L'automne s'installe également en Suisse. Dès mercredi, un front froid traversera tout le pays. Les températures vont chuter, tandis que la limite des chutes de neige s'abaissera à 1300 mètres d'altitude.