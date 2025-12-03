Angela Rosser
Plus de deux ans après la mort de la star de «Friends» Matthew Perry, un tribunal a condamné un médecin spécialisé dans la kétamine à 30 mois de prison. C'est ce qu'ont rapporté le «Los Angeles Times»et la chaîne CBS en se référant à une décision de justice rendue à Santa Monica, en Californie.
