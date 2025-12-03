L'acteur populaire Matthew Perry est mort en 2023 d'une overdose de kétamine. Plus de deux ans après ce décès retentissant, un tribunal vient de condamner un médecin à une peine de 30 mois de prison.

Un médecin condamné à de la prison dans le cadre de la mort de Matthew Perry

Décès de la star de «Friends»

Angela Rosser

Plus de deux ans après la mort de la star de «Friends» Matthew Perry, un tribunal a condamné un médecin spécialisé dans la kétamine à 30 mois de prison. C'est ce qu'ont rapporté le «Los Angeles Times»et la chaîne CBS en se référant à une décision de justice rendue à Santa Monica, en Californie.

