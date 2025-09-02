Dernière mise à jour: il y a 17 minutes

Publié: il y a 33 minutes

Un glissement de terrain catastrophique au Darfour, au Soudan occidental. La catastrophe aurait fait plus d'un millian de victimes selon un groupe armé local.

Un glissement de terrain aurait fait plus d'un millier de morts au Soudan

Un glissement de terrain aurait fait plus d'un millier de morts au Soudan

Le darfour aurait été frappé par un immense glissement de terrain. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un important glissement de terrain dans la région soudanaise du Darfour (ouest) a tué plus d'un millier de personnes, a annoncé lundi soir un groupe armé contrôlant la zone. Tous les habitants du village de Tarasin, à l'exception d'un, seraient morts.

Un glissement de terrain «massif et dévastateur» a frappé le village dimanche, a rapporté le Mouvement/Armée de libération du Soudan dans un communiqué. Ce groupe armé a ajouté que «des informations préliminaires pointent vers la mort de tous les habitants du village, dont on estime le nombre à plus d'un millier d'individus», à l'exception d'une personne, précise-t-il.

L'éboulement «a complètement détruit» la zone située dans les monts Marra, de même source. Le groupe armé a lancé un appel à l'aide à l'ONU et autres organisations humanitaires pour être en mesure de récupérer les corps des personnes décédées. Une guerre civile meurtrière, maintenant dans sa troisième année, a plongé le Soudan dans une grave crise humanitaire. L'état de famine a été déclaré dans plusieurs parties du Darfour.