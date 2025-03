La France promet 2 milliards supplémentaires à l'Ukraine

Emmanuel Macron a annoncé mercredi, aux côtés de son homologue ukrainien Volodomyr Zelensky, une aide militaire supplémentaire de deux milliards d'euros pour l'Ukraine. Le président français a aussi appelé la Russie à accepter un cessez-le-feu de 30 jours sans «conditions préalables». Il a accusé Moscou d'avoir «montré sa volonté de guerre» et d'ajouter «de nouvelles conditions» à l'accord conclu via l'intermédiaire des Etats-Unis en vue d'une trêve en mer Noire et d'un moratoire sur les frappes visant les sites énergétiques.