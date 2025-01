Des frappes ukrainiennes font 3 morts dans des villes de Donetsk, occupées par la Russie

Trois personnes ont été tuées et six autres blessées vendredi dans des frappes ukrainiennes ayant visé deux villes de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine partiellement contrôlé par Moscou, ont indiqué les autorités locales et russes.

«Dans les heures de pointe matinales, l'ennemi a attaqué Donetsk et Svetlodarsk», a écrit sur Telegram le dirigeant de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, installé par Moscou. Selon lui, une frappe ukrainienne a touché un immeuble résidentiel à Svetlodarsk où une femme a été tuée et quatre habitants ont été blessés.

Une autre attaque, menée à l'aide de lance-roquettes de fabrication américaine HIMARS, a touché un supermarché à Donetsk, endommageant également des immeubles et des bâtiments administratifs avoisinants, selon Denis Pouchiline.

Source: AFP