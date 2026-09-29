Un message acerbe de Lufthansa à un client en attente de remboursement a déclenché un tollé sur X, avec plus de 17 millions de vues. La compagnie a fait marche arrière et a présenté ses excuses.

Sur X, un remboursement en attente déclenche un tollé contre Lufthansa

Sur X, un remboursement en attente déclenche un tollé contre Lufthansa

Bernadette Hogg

Travailler au service client d’une compagnie aérienne n’est pas toujours une partie de plaisir. Les employés doivent régulièrement essuyer les critiques de passagers mécontents. Cette semaine, Lufthansa, la société mère de Swiss, s’est d’ailleurs attiré les foudres sur les réseaux sociaux.

Un conseiller clientèle de Lufthansa a perdu patience avec un passager sur le réseau social X, déclenchant un véritable tollé. C’est ce que rapporte le média spécialisé PYOK. Le client s’était publiquement plaint d’attendre depuis des mois le remboursement qui lui avait été promis.

La compagnie aérienne lui a répondu d’un ton particulièrement sec. L’équipe chargée des réseaux sociaux lui a rappelé qu’il avait déjà reçu une réponse à plusieurs reprises et que celle-ci ne «changerait pas comme par magie» simplement parce qu’il reposait la même question sur X.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Une réponse qui ne fait pas l'unanimité

Sur X, la réponse du collaborateur de Lufthansa a divisé les internautes. Certains ont applaudi cette réponse. «Honnêtement, c'est comme ça que devrait fonctionner le service client. «Honnêtement, c'est comme ça que devrait fonctionner le service client. Il faut savoir recadrer les clients arrogants, plutôt que de leur dire systématiquement ce qu’ils veulent entendre», écrit une internaute. Un autre utilisateur de X lui a répondu: «Tu n’as sans doute jamais eu affaire au service client d’une compagnie aérienne de toute ta vie.»

Une internaute nuance toutefois: «En tant que cliente, je peux comprendre cette réaction de ce client mécontent. Mais après avoir travaillé de nombreuses années dans le service client et avoir été constamment en contact avec le public, je comprends également le point de vue de la compagnie aérienne.»

Lufthansa présente ses excuses

Un internaute va même jusqu’à soupçonner que «Flo», à l'origine de la réponse de Lufthansa, ne serait pas un véritable employé, mais une intelligence artificielle. «Même leur IA est très allemande», ironise-t-il. D’autres réclament le licenciement de la personne qui se cache derrière ce nom. Interrogée par Blick, Lufthansa n’a pour l’heure pas précisé ce qu’il adviendrait de «Flo».

Le passager concerné n’a pas tardé à réagir. Il a rappelé qu’il ne demandait pas de miracle, mais simplement le remboursement qui lui avait été promis. Face au déferlement de critiques et alors que le message avait déjà dépassé les 17 millions de vues, Lufthansa a finalement fait marche arrière. La compagnie s’est excusée publiquement pour le ton employé et a promis de procéder au remboursement dans les meilleurs délais. Le passager a accepté ses excuses.