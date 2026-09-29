DE
FR

Un employé perd patience
Sur X, un remboursement en attente déclenche un tollé contre Lufthansa

Un message acerbe de Lufthansa à un client en attente de remboursement a déclenché un tollé sur X, avec plus de 17 millions de vues. La compagnie a fait marche arrière et a présenté ses excuses.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: 27.09.2026 à 09:49 heures
1/6
Lufthansa s'est excusée publiquement après qu'une réponse de son service client a fait grand bruit sur les réseaux sociaux.
Photo: imago images/Eibner Europa
Bernadette Hogg

Travailler au service client d’une compagnie aérienne n’est pas toujours une partie de plaisir. Les employés doivent régulièrement essuyer les critiques de passagers mécontents. Cette semaine, Lufthansa, la société mère de Swiss, s’est d’ailleurs attiré les foudres sur les réseaux sociaux.

Un conseiller clientèle de Lufthansa a perdu patience avec un passager sur le réseau social X, déclenchant un véritable tollé. C’est ce que rapporte le média spécialisé PYOK. Le client s’était publiquement plaint d’attendre depuis des mois le remboursement qui lui avait été promis.

A lire aussi
Pendant des décennies, Swissair a été considérée comme l'un des fleurons de la Suisse.
Coup de gueule du fondateur
«La vente de Swiss a été l'une des plus grosses erreurs de la Suisse»
La réservation des sièges au premier rang coûtera désormais plus cher.
Introduction de nouveaux frais
Sous pression de Lufthansa, les prix des vols Swiss vont changer
Le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, s'insurge contre les critiques à l'encontre de Swiss.
Interview
«Où est donc votre fierté?»
Le PDG de Lufthansa rejette en bloc les critiques visant Swiss
Lufthansa étouffe la clientèle suisse en imposant des tarifs aériens exorbitants sur les liaisons monopolistiques.
Les voyageurs en pâtissent
Lufthansa accusée de pratiquer des prix exorbitants grâce à son monopole

La compagnie aérienne lui a répondu d’un ton particulièrement sec. L’équipe chargée des réseaux sociaux lui a rappelé qu’il avait déjà reçu une réponse à plusieurs reprises et que celle-ci ne «changerait pas comme par magie» simplement parce qu’il reposait la même question sur X.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Une réponse qui ne fait pas l'unanimité

Sur X, la réponse du collaborateur de Lufthansa a divisé les internautes. Certains ont applaudi cette réponse. «Honnêtement, c'est comme ça que devrait fonctionner le service client. «Honnêtement, c'est comme ça que devrait fonctionner le service client. Il faut savoir recadrer les clients arrogants, plutôt que de leur dire systématiquement ce qu’ils veulent entendre», écrit une internaute. Un autre utilisateur de X lui a répondu: «Tu n’as sans doute jamais eu affaire au service client d’une compagnie aérienne de toute ta vie.»

Une internaute nuance toutefois: «En tant que cliente, je peux comprendre cette réaction de ce client mécontent. Mais après avoir travaillé de nombreuses années dans le service client et avoir été constamment en contact avec le public, je comprends également le point de vue de la compagnie aérienne.»

Lufthansa présente ses excuses

Un internaute va même jusqu’à soupçonner que «Flo», à l'origine de la réponse de Lufthansa, ne serait pas un véritable employé, mais une intelligence artificielle. «Même leur IA est très allemande», ironise-t-il. D’autres réclament le licenciement de la personne qui se cache derrière ce nom. Interrogée par Blick, Lufthansa n’a pour l’heure pas précisé ce qu’il adviendrait de «Flo».

Le passager concerné n’a pas tardé à réagir. Il a rappelé qu’il ne demandait pas de miracle, mais simplement le remboursement qui lui avait été promis. Face au déferlement de critiques et alors que le message avait déjà dépassé les 17 millions de vues, Lufthansa a finalement fait marche arrière. La compagnie s’est excusée publiquement pour le ton employé et a promis de procéder au remboursement dans les meilleurs délais. Le passager a accepté ses excuses.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus