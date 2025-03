L'Australie juge «injustifiés» les droits de douane américains sur l'acier

Les droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium australiens, qui doivent entrer en vigueur mercredi comme prévu par un décret de Donald Trump, sont «totalement injustifiés», a réagi le Premier ministre Anthony Albanese.

«Ce n'est pas un geste amical», a déclaré le chef du gouvernement australien aux journalistes, après avoir échoué à négocier une exemption de dernière minute.

Anthony Albanese a indiqué que Canberra ne prendrait pas de mesures de rétorsion à l'encontre de Washington. Photo: IMAGO/AAP

Malgré ce revers, Anthony Albanese a indiqué que Canberra ne prendrait pas de mesures de rétorsion à l'encontre de Washington, comme l'avait déjà annoncé le Trésorier australien Jim Chalmers il y a un mois.

«Les droits de douane et l'escalade des tensions commerciales sont une forme d'automutilation économique, et une recette pour une croissance plus lente et une inflation plus élevée», a justifié le Premier ministre australien.