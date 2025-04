1/12 L'île de Koh Samui est l'une des destinations balnéaires les plus prisées de Thaïlande. Photo: Shutterstock

Christian Bauer

Koh Samui

Koh Samui semble à bout de souffle. En tant que l'une des plus belles îles de Thaïlande, cette dernière souffre depuis plusieurs années de l'afflux de touristes, avec tous les effets négatifs qui en découlent: une culture qui n'est plus vraiment thaï, l'étalement urbain, le bruit et une marée de déchets qui, cachés des yeux des visiteurs, détruisent l'environnement. De plus, l'eau se fait rare, ce qui affecte encore davantage la nature.

Avec le succès de la série «The White Lotus», qui a été tournée au Four Seasons Resort, l'île s'attend à un afflux supplémentaire de touristes, qui risque de dépasser tout ce qui a été observé jusqu'à présent. Il est donc conseillé de faire un grand détour autour de Koh Samui dès 2025.

L'alternative: plus on voyage au sud de la Thaïlande, moins on rencontre de touristes. Si vous souhaitez passer vos vacances sur une île, il vaut mieux envisager les îles de la province de Satun.

Phuket ou l'overtourism à l'état pur

Une nouvelle étude montre que l'île de Phuket fait partie des destinations mondiales avec le plus grand nombre de visiteurs par rapport à la population locale. Il y a 118 touristes pour chaque habitant. Pour comparaison, à Venise, ce ratio est de 1 pour 21 (données de 2023).

Cela signifie qu'ici aussi, les spots les plus populaires sont complètement saturés pendant la haute saison (les mois d'hiver). Cela concerne particulièrement les plages prisées comme Kata, Karon ou Patong, ainsi que les lieux de vie nocturne dans la ville de Phuket. Même les soi-disant «bons plans» sont désormais bondés.

Si vous souhaitez passer vos vacances sur cette belle île, il est préférable de venir en été, lorsque la chaleur et l'humidité font baisser le nombre de touristes.

Conseil: Même les sites touristiques autour de Phuket ne tiennent pas leurs promesses: en particulier le fameux «rocher James Bond» et la plage de Koh Phi Phi, qui sont envahis par les excursions en bateau et les touristes prenant des selfies.

L'alternative: Les plages de Khao Lak, sur le continent au nord de Phuket, ne sont plus des secrets, mais il y règne encore un peu de calme.

Pattaya, ou le tourisme de la débauche

La ville de Pattaya, au sud-est de Bangkok, est l'un des endroits les plus populaires pour les expatriés, et ce en particulier pour les hommes plus âgés. Pattaya est la capitale du tourisme sexuel et de la fête. Par ailleurs, la ville de 100'000 habitants est très urbanisée et vraiment peu attrayante.

L'alternative: Si vous souhaitez explorer le charme du sud-est de la Thaïlande, vous pouvez vous rendre à Chanthaburi, une ville où presque aucun touriste ne met les pieds. Grâce à son activité centrée sur le commerce des pierres précieuses, la ville présente un mélange intéressant d'influences thaïlandaises et internationales.

Khaosan Road, pas idéal pour faire la fête

Si vous n'êtes pas un fan des voyages autour de la boisson et de la fête, évitez la capitale thaï, Bangkok. Cette dernière compte des spots de fête connus, le plus célèbre étant sans doute Khaosan Road, qui est particulièrement fréquenté par les jeunes routards. Vous risquez de voir passer quelques fêtards titubants, la musique est forte et les souvenirs hors de prix.

L'alternative: dans cette ville de 10 millions d'habitants, il est aussi possible de faire la fête de manière moins sauvage, dans des rooftops notamment, qui sont nombreux.

Le quartier de Chinatown peut être une bonne escapade: les étals de street food envahissent les trottoirs après le coucher du soleil et l'on peut déguster des excellents plats, une expérience peut-être davantage authentique.

Chiang Mai, alternative proche du Myanmar

Chiang Mai, autrefois un lieu authentique du nord-ouest de la Thaïlande, attire aujourd'hui une grande affluence touristique. Le centre historique de la ville a beaucoup évolué et, au fil des années, de nombreuses influences occidentales y ont façonné l’atmosphère. Pour ceux recherchant une expérience véritablement thaï, il est possible de ressentir une perte d'authenticité dans certains quartiers.

De plus, la ville accueille désormais des foules de visiteurs internationaux, ce qui peut rendre l'expérience moins intime et plus animée. Bien que Chiang Mai soit toujours inscrite sur de nombreuses listes des lieux incontournables en Thaïlande, les voyageurs doivent s'attendre à une ambiance plus touristique et à des prix souvent plus élevés.

L'alternative: la ville de Mae Hong Son, située à la frontière avec le Myanmar, est une destination authentique et calme. Les montagnes et les parcs nationaux aux alentours sont populaires pour des excursions et des activités de plein air.