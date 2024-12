L'opposition dit qu'elle va porter plainte pour «rébellion» contre le président Yoon

Le principal parti d'opposition en Corée du Sud a annoncé mercredi qu'il portera plainte pour «rébellion» contre le président Yoon Suk Yeol et des hauts responsables de la sécurité, après la proclamation dans la nuit de la loi martiale, levée quelques heures plus tard.

Des membres du parti démocrate ont dressé des barricades devant le Parlement à Séoul, mercredi. Photo: AFP

«Nous allons porter plainte pour rébellion» contre Yoon, ses ministres de la Défense et de l'Intérieur et des «personnalités-clés de l'armée et de la police, telles que le commandant de la loi martiale (général de l'armée, ndlr) et le chef de la police», a indiqué dans un communiqué le Parti démocrate.

Source: AFP