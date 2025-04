Près de 400'000 personnes ont été déplacées à Gaza depuis la fin du cessez-le-feu

Près de 400'000 personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza depuis la reprise le 18 mars des opérations militaires israéliennes, a indiqué lundi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

400'000 personnes ont été déplacées à Gaza depuis le 18 mars selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«Les survivants à Gaza sont déplacés de façon répétée et forcés d'aller vers un espace de plus en plus réduit où leurs besoins de base ne peuvent pas être respectés», a déploré Stéphane Dujarric, alors que la quasi-totalité des 2,4 millions de Gazaouis avaient déjà été déplacés au moins une fois entre le 7 octobre 2023 et le début du cessez-le-feu, en janvier.

Source: ATS