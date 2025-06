Israël critique le «silence sélectif assourdissant» de l'OMS

L'ambassadeur israélien auprès de l'ONU à Genève, Daniel Meron, a critiqué jeudi le «silence sélectif assourdissant» de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) après qu'un hôpital israélien a été touché après des tirs de missiles iraniens.

C'est dans une courte vidéo publiée sur X et tournée devant le siège de l'OMS que le haut diplomate israélien s'en est pris à l'organisation. Quelques heures plus tard le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a posté un message sur le même réseau social, en qualifiant les attaques contre les structures de santé en Iran et Israël d'«effroyables».

Photo: AFP

«Je suis ici pour adresser un message clair à l'OMS, au directeur général de l'OMS, le Dr Tedros. Il y a quelques heures, un missile balistique a été tiré depuis l'Iran directement sur le principal hôpital du sud d'Israël, l'hôpital Soroka», déclare M. Meron. L'hôpital Soroka «est une cible civile» et «j'attends une condamnation» de l'OMS, poursuit-il, avant d'ajouter: «le silence sélectif de l'OMS est assourdissant. Elle doit condamner les tirs de missiles balistiques et le ciblage par l'Iran de cibles civiles en Israël.»

«J'ai appris avec une profonde inquiétude l'attaque contre l'hôpital Soroka», a également écrit sur X le directeur de l'OMS en Europe à laquelle Israël est rattaché, Hans Kluge, rappelant que «les hôpitaux et les professionnels de la santé ne doivent jamais être des cibles, quelles que soient les circonstances».

