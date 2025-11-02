DE
C'est un succès!
L'Inde place sur orbite un gros satellite de télécommunications

L’Inde a lancé avec succès son plus lourd satellite de télécommunications, ce dimanche. Cela marque une nouvelle étape de son programme spatial ambitieux, avant l’envoi prévu d’un astronaute en 2027.
Avant l'Inde, seuls la Russie, les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à expédier et faire atterrir un engin sur le sol lunaire. (photo d'archives)
L'Inde a placé dimanche en orbite le plus lourd satellite de télécommunications – 4,4 tonnes – jamais lancé depuis son sol. Il s'agit d'une nouvelle étape de son ambitieux programme spatial, a annoncé son agence spatiale (ISRO).

«L'engin (...) a été déployé avec succès sur son orbite», a annoncé le patron de l'ISRO, V. Narayanan, sous les applaudissements des scientifiques et techniciens du centre spatial de Sriharikota, dans l'est du pays.

Le CMS-03, une fusée de deux étages et équipée de deux propulseurs auxiliaires, est une version améliorée de celle qui avait envoyé vers la surface de la Lune, une sonde de conception indienne en août 2023.

Le pays le plus peuplé de la planète affiche de grandes ambitions en matière de conquête spatiale. Après avoir placé une sonde en orbite autour de Mars en 2014 et en posant un robot sur la Lune en 2023, l'ISRO prévoit d'envoyer un astronaute en orbite par ses propres moyens en 2027.

