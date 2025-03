il y a 49 minutes

A cause de l'incertitude sur les droits de douane, les Bourses plongent

La Bourse de Paris évolue dans le rouge lundi, rattrapée par l'inquiétude avant la mise en oeuvre attendue de nouvelles hausses de droits de douane cette semaine aux Etats-Unis. Vers 9h40 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,02% à 7.837,09 points, en baisse de 78,99 points. Vendredi, l'indice parisien avait déjà terminé en baisse, en recul de 0,93%, à 7.916,08 points.

Cela est aussi valable au niveau international. Les prix chutent particulièrement fortement sur le marché asiatique. Au Japon, l'indice Nikkei a perdu 4% et est tombé à son plus bas niveau depuis septembre. En Allemagne, le Dax a également chuté de plus de 1%. Le Nasdaq américain est en baisse de 2,6% ce matin.

«L'indifférence longtemps entretenue par de nombreux acteurs du marché vis-à-vis des mesures commerciales prises aux Etats-Unis se retourne désormais contre eux», a noté Andreas Lipkow, analyste indépendant. «Un sentiment de désolation s'installe sur les places boursières et dans les salles de marché du monde entier», a confirmé Jochen Stanzl, analyste pour CMC Market.

Après l'acier et l'aluminium, et avant l'automobile, le président américain Donald Trump compte annoncer mercredi ses droits de douane dits «réciproques», qui pourraient changer les règles du jeu du commerce mondial. «A l'approche» de cette date, «l'appétit pour le risque des investisseurs est inexistant», a relevé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Le groupe pétrolier français Maurel & Prom cédait plus de 13% sur la Bourse de Paris vers 09h40 (heure de Paris), après avoir annoncé que les Etats-Unis avaient révoqué sa licence au Venezuela, dans un contexte de tension entre Caracas et Washington, qui cherche à asphyxier économiquement ce pays d'Amérique du Sud.

Avec l'AFP