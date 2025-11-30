DE
Pour une visite de 48h
Après Istanbul, le pape Léon XIV est arrivé au Liban

Le 25 juin 2025, Israël et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu après douze jours de conflit. Dans le reste du Moyen-Orient, la situation demeure tendue. Notre suivi.
Publié: 15:07 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
La rédaction de Blick
il y a 59 minutes

Après Istanbul, le pape Léon XIV est arrivé au Liban

Léon XIV est arrivé dimanche à Beyrouth pour une visite de 48 heures au Liban où il est attendu avec un message de paix, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de l'avion papal.

Le pape de 70 ans doit rencontrer le président Joseph Aoun et prononcer en fin d'après-midi un discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel.

Photo: AFP

Parmi les autres temps forts de cette visite au Liban où il est attendu avec ferveur, il y a une rencontre avec les jeunes du pays, une messe en plein air avec 100'000 personnes et une prière silencieuse sur le site de l'explosion du port, qui a fait plus de 220 morts et dévasté une grande partie de la capitale libanaise.

Le pape est arrivé d'Istanbul, où il a passé trois jours. Il était le cinquième souverain pontif à se rendre en Turquie.

Source: AFP

27.11.2025, 14:40 heures

L'armée israélienne dit avoir mené une série de frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban, au moment où elle intensifie ses attaques sur le territoire libanais malgré un cessez-le-feu avec le mouvement pro-iranien qu'elle accuse de chercher à se réarmer.

De la fumée s'élève d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village d'El Mahmoudiyeh, au Liban, le 27 novembre 2025.
Photo: AFP

«Il y a peu, l'armée israélienne a frappé et démantelé des infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs zones dans le sud du Liban», écrit l'armée dans un communiqué.

Source: AFP

26.11.2025, 06:59 heures

L'armée israélienne annonce le lancement d'une «vaste opération» dans le nord de la Cisjordanie

L'armée israélienne a annoncé mercredi le lancement d'une «vaste opération» contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée.

«Pendant la nuit (de mardi à mercredi), les forces (israéliennes) ont commencé à opérer dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste dans la région du nord de la Samarie», indique l'armée dans un communiqué en utilisant de le nom biblique utilisé par les Israéliens pour qualifier le nord de la Cisjordanie.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un déploiement dans le cadre de son «opération antiterroriste» lancée en janvier 2024 et visant principalement les camps de réfugiés palestiniens de la région, mais d'une «nouvelle opération».

Source: AFP

25.11.2025, 05:29 heures

Des frappes pakistanaises en Afghanistan font au moins 10 morts

Au moins dix personnes, dont neuf enfants, ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors de frappes du Pakistan sur l'Afghanistan, a annoncé un porte-parole afghan. Les tensions sont vives entre les deux pays après une semaine d'affrontements meurtriers en octobre.

«La nuit dernière, vers minuit [...] dans la province de Khost, les forces pakistanaises ont bombardé la maison d'un civil [...] Neuf enfants (cinq garçons et quatre filles) et une femme ont été tués», a écrit Zabihullah Mujahid sur le réseau social X. Il a fait état d'autres frappes dans les régions frontalières de Kunar et Paktika, ayant fait quatre blessés.

Ces frappes surviennent sur fond de tensions avec Islamabad et au lendemain d'un attentat-suicide contre le quartier général des forces de sécurité pakistanaises dans une province frontalière de l'Afghanistan, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat.

Le 11 novembre, une autre attaque devant un tribunal d'Islamabad avait fait 12 morts et des dizaines de blessés et avait été revendiquée par les talibans pakistanais, de même idéologie que les talibans ayant repris le pouvoir à Kaboul en 2021. Islamabad avait alors accusé une «cellule terroriste» d'avoir été «dirigée et guidée à chaque étape par le haut commandement basé en Afghanistan».

Source: ATS

24.11.2025, 16:38 heures

Le Hezbollah enterre son chef militaire tué dans un bombardement israélien

Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement pro-iranien. A l'appel de la formation chiite, des centaines de ses partisans sont descendus dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth, pour les funérailles de celui que le mouvement a qualifié de «grand leader».

Jusque-là largement inconnu du grand public au Liban, il est le plus haut responsable du Hezbollah tué depuis la fin, il y a un an, de la dernière guerre qui a opposé le mouvement à Israël.

Dans cette banlieue densément peuplée de la capitale, des membres du Hezbollah en treillis ont porté son cercueil et ceux d'autres compagnons tués dans la frappe ciblée de dimanche, recouverts des drapeaux jaunes du groupe, au son de chants religieux, a rapporté un correspondant de l'AFP.

La foule, d'où émergeaient des portraits des dirigeants du Hezbollah et du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a scandé des slogans contre Israël et les Etats-Unis. Cet assassinat est intervenu alors qu'Israël a intensifié ces derniers temps ses frappes sur le territoire libanais malgré le cessez-le-feu, disant viser des membres ou infrastructures du Hezbollah qu'il accuse de se réarmer, ce que le mouvement dément.

Source: AFP

24.11.2025, 09:01 heures

L'Iran condamne l'assassinat par Israël du chef militaire du Hezbollah au Liban

L'Iran a condamné lundi l'assassinat du chef militaire du Hezbollah, formation chiite alliée de Téhéran, tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth.

«Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'assassinat lâche du grand commandant de la résistance islamique libanaise, le martyr Haitham Ali Tabatabai», a déclaré la diplomatie iranienne dans un communiqué.

Source: AFP

23.11.2025, 15:31 heures

Une frappe israélienne sur Beyrouth a fait un mort et 21 blessés

La frappe qu'Israël a annoncé avoir menée dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, visant «le chef d'état major» du Hezbollah pro-iranien, a fait un mort et 21 blessés. L'annonce a été faite par le ministère libanais de la Santé dans un premier bilan.

«Il y a peu de temps, l'armée israélienne a attaqué le chef d'état-major du Hezbollah au coeur de Beyrouth, qui a dirigé le renforcement et l'armement de l'organisation terroriste», indique le bureau dans un communiqué. M. Netanyahu «a ordonné l'attaque sur recommandation du ministre de la Défense et du chef d'état-major», ajoute-il.

Cette attaque a frappé un immeuble de neuf étages dans une zone densément peuplée, fief du mouvement libanais, selon un correspondant de l'AFP.

Source: AFP

22.11.2025, 16:15 heures

L'armée israélienne dit avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah dans le sud et l'est du Liban, au moment où elle intensifie ses tirs sur le territoire libanais malgré un cessez-le-feu avec le mouvement pro-iranien, qu'elle accuse de chercher à se réarmer.

L'armée israélienne dit avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah au Liban
Photo: AFP

«Il y a peu, l'armée israélienne a frappé plusieurs lanceurs du Hezbollah qui avaient été récemment identifiés et qui étaient installés dans des sites militaires dans le sud du Liban», a précisé l'armée dans un communiqué, ajoutant que d'autres frappes avaient également été menées dans la plaine de la Bekaa (est).

Source: AFP

20.11.2025, 08:48 heures

Netanyahu a rendu visite à des troupes israéliennes en Syrie au-delà de la ligne de démarcation

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rendu visite mercredi avec d'autres responsables à des troupes israéliennes déployées en Syrie, de l'autre côté de la ligne de démarcation entre les deux pays toujours en état de guerre, selon un porte-parole du gouvernement.

Photo: AFP

Netanyahu était accompagné de son ministre de la Défense, Israël Katz, de son collègue des Affaires étrangères, Gideon Saar, et du chef de l'Agence de la sécurité intérieure (Shin Bet), David Zini), a indiqué à l'AFP ce porte-parole, confirmant des informations rapportées par des médias israéliens.

Source: AFP

19.11.2025, 19:04 heures

Israël accuse le Hezbollah de reconstruire ses capacités tout près de la frontière libanaise

L'armée israélienne a accusé mercredi soir le Hezbollah de reconstruire ses capacités militaires dans un village libanais à quelques kilomètres de la frontière nord d'Israël, dénonçant une «violation flagrante» de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024.

Israël accuse le Hezbollah de reconstruire ses capacités tout près de la frontière libanaise
Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Le mouvement islamiste chiite libanais «s'efforce de reconstruire ses capacités dans le village de Beit Lif, dans le sud du Liban en violation flagrante» des termes de la trêve parrainée par les Etats-Unis et la France, indique un communiqué militaire publié après une série de frappes israéliennes sur ce que l'armée a présenté comme des installations militaires du Hezbollah dans le sud du Liban.

L'armée israélienne a «identifié des dizaines de sites d'infrastructure terroriste dans la région du village, notamment des quartiers généraux et des dépôts d'armes», ajoute l'armée, affirmant que le Hezbollah les dissimule «dans des maisons des civils», et pour certains «à proximité» d'une école, un hôpital ou encore une mosquée.

Source: AFP

