Ursula von der Leyen a présenté un plan d'action pour l'industrie automobile. Elle souhaite notamment faire réexaminer au plus vite l'interdiction des véhicules thermiques. Quel serait l'impact pour le commerce de la voiture électrique en Europe? Et en Suisse?

Gabriel Knupfer

Les constructeurs automobiles européens sont en crise. Des milliers d'emplois sont en jeu, notamment à cause de la concurrence croissante de la Chine. Et la guerre douanière menée par le président américain Donald Trump risque d'aggraver la situation.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut donc aider l'industrie automobile. Elle a élaboré un plan d'action, dont les détails ont été dévoilés mercredi.

L'interdiction des véhicules thermiques

L'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035 doit être réexaminée dès aujourd'hui, au lieu de 2026. Ursula von der Leyen ne veut écarter aucune technologie.

Les constructeurs bénéficieront d'un délai supplémentaire pour atteindre les stricts objectifs de l'Union européenne (UE) en matière de CO2. Ceux-ci devront désormais être respectés sur une période de trois ans, plutôt qu'annuellement. La décision finale revient aux Etats membres de l'UE.

Assouplissement prévu?

Nous avons demandé à Stefan Bratzel, expert au Center of Automotive Management, ce que les plans de l'UE signifient exactement. Il y a de fortes chances que les pays de l'UE acceptent un «assouplissement» de l'interdiction des moteurs à combustion, affirme-t-il. «Il est possible que la date de l'arrêt complet soit repoussée.» Et certaines technologies pourraient être exemptées de cette interdiction.

«Il se pourrait bien que l'UE décide d'une exception pour les e-fuels», précise l'expert allemand. Et ce, à condition que ces carburants synthétiques soient produits à partir d'électricité renouvelable. «Les constructeurs automobiles font depuis longtemps pression pour avoir la plus grande liberté technologique possible pour atteindre les objectifs de CO2.»

En revanche, Stefan Bratzel pense que l'UE ne fera pas marche arrière sur l'interdiction des véhicules thermiques. «Le processus de définition a été trop complexe pour cela.» L'Europe poursuivra ses efforts afin que les voitures puissent un jour circuler sans impacter le climat.

Sécurité de planification

Certes, une plus grande flexibilité aiderait les constructeurs automobiles à court terme, selon Stefan Bratzel. «Mais un assouplissement des objectifs est mauvais pour la sécurité de la planification et pénalise les constructeurs qui ont bien travaillé et qui pourraient atteindre les objectifs.» BMW, par exemple, aurait facilement respecté les normes de CO2 cette année.

Stefan Bratzel ajoute: «En Europe aussi, l'e-mobilité va faire la course en tête. Si les constructeurs européens se reposent sur leurs lauriers, ils risquent fort de se laisser distancer par la Chine.»

Pour les Européens, une seule solution face à la crise: l'innovation. «Ils doivent être au moins aussi performants que leurs concurrents, compte tenu de leurs prix plus élevé.» Cela s'applique particulièrement aux constructeurs allemands, dont les tarifs sont élevés. «Mais pour l'instant, nous en sommes loin.» En matière de batteries notamment, l'UE accuse un net retard sur la Chine.

Une règle similaire pour la Suisse

En Suisse aussi, le marché automobile traverse une crise. Les ventes de voitures neuves se sont effondrées en février, et la demande en voitures électriques reste trop faible pour atteindre les nouveaux objectifs de CO2, a précisé le président d'Auto Suisse, Peter Grünenfelder, dans un communiqué.

Face à cette situation, les importateurs de voitures réclament une règle similaire à celle proposée par Ursula von der Leyen. Les valeurs limites ne devraient plus être respectées chaque année, mais sur une période de trois ans. Reste à savoir si cette mesure profitera réellement aux ventes de voitures électriques.