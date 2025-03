14:10 heures

Les Etats-Unis ont cessé d’échanger des renseignements avec Kiev, selon le «Financial Times»

Selon un rapport du «Financial Times», les Etats-Unis ont cessé d’échanger des renseignements avec Kiev. La coopération avec les services de renseignement américains était essentielle à la capacité de l’Ukraine à identifier et attaquer des cibles militaires russes.

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a confirmé à la chaîne de télévision américaine Fox News que l'échange d'informations entre les services secrets américains et l'Ukraine avait été suspendu. Les Etats-Unis ne fournissent plus non plus d’armes ni de munitions à l’Ukraine.