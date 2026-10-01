L'UE a approuvé de nouvelles règles sur le renvoi des demandeurs d'asile déboutés. Elles prévoient des sanctions en cas de non-coopération. Ces mesures s'appliqueront aussi à la Suisse, liée par les accords de Schengen et de Dublin.

Les nouvelles règles de renvoi de l’UE concernent aussi la Suisse

Les nouvelles règles de renvoi de l’UE concernent aussi la Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

L’UE a adopté de nouvelles règles sur le renvoi des demandeurs d’asile déboutés. Elles permettront notamment de réduire les prestations sociales des personnes qui ne coopèrent pas. Ces modifications s’appliquent également à la Suisse.

Le Conseil des Etats membres a donné jeudi à Luxembourg son accord sur la nouvelle directive. Celle-ci entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’UE, a annoncé le Conseil le même jour.

Les décisions d’éloignement peuvent désormais être reconnues mutuellement dans toute l’UE. Les personnes faisant l’objet d’une décision négative n’ont ainsi plus aucune raison de se rendre dans un autre État membre.

Cette disposition vaut également pour la Suisse, qui participe à la politique européenne en matière d’asile et de migration en vertu des accords de Schengen et de Dublin. Le conseiller fédéral Beat Jans s’était engagé avec succès pour que la reconnaissance mutuelle reste facultative. Il craignait qu’une reconnaissance automatique ne ralentisse l’expulsion des personnes déboutées.

Centres de retour dans les pays tiers

Les personnes déboutées sont en outre tenues de coopérer avec les autorités, lit-on dans le communiqué. Dans le cas contraire, elles peuvent se voir retirer leurs prestations sociales, être amendées ou faire l’objet de sanctions pénales. Ces mesures doivent toujours être conformes au droit national.

Selon le communiqué, la création de centres de retour dans des pays non membres de l’UE est désormais également envisageable. Elle nécessite toutefois la conclusion d’un accord avec le pays tiers concerné. Les mineurs non accompagnés ne pourraient pas être transférés dans ces centres. L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas discutent actuellement de l’ouverture d’un centre de retour dans un pays tiers.

Une autre nouveauté concerne les ressortissants de pays non membres de l’UE qui présentent un risque pour la sécurité. Ils peuvent, par exemple, se voir imposer une interdiction d’entrée à durée indéterminée, précise le communiqué.

Ceuta continue de préoccuper l’UE

La réunion ministérielle à Luxembourg a été éclipsée par la crise migratoire à Ceuta. Le commissaire chargé des questions migratoires, Magnus Brunner, a présenté un mécanisme de crise destiné à empêcher des entrées illégales soudaines et massives. Fin juillet, environ 70'000 personnes étaient entrées en quelques jours dans l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc.