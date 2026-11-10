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Infox sur le genre de Brigitte
Les Macron contre l'influenceuse Candace Owens: épisode 2

Le couple présidentiel français a déposé une nouvelle plainte contre l'influenceuse politique américaine qui maintient que Brigitte Macron est une femme transgenre, après de premières vaines poursuites.
Publié: 06:23 heures
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La podcasteuse Candace Owens est ciblée par une nouvelle plainte du couple présidentiel français.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Brigitte et Emmanuel Macron ont lancé la semaine dernière aux États-Unis de nouvelles poursuites en diffamation contre l'influenceuse Candace Owens, à qui ils reprochent d'avoir diffusé et exploité la fausse information selon laquelle l'épouse du président français serait une personne transgenre.

Cette action en justice menée par le couple présidentiel auprès d'un tribunal fédéral du Tennessee intervient après qu'un juge a restreint fin octobre la portée de leur précédente plainte, lancée à l'été 2025 dans le Delaware.

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Pour la notoriété

Le magistrat a jugé que Candace Owens ne pouvait être tenue responsable à titre personnel car il y avait prescription, mais avait laissé la procédure se poursuivre à l'encontre de ses sociétés. La nouvelle plainte, déposée le 4 novembre, la vise directement dans son État de résidence.

«Les Macron ont en effet déposé de nouveau plainte contre moi», a-t-elle écrit lundi sur X. Dans cette nouvelle procédure, le couple présidentiel estime que Candace Owens «a utilisé cette fausse information pour promouvoir sa plateforme indépendante, acquérir de la notoriété et gagner de l'argent».

Brigitte et Emmanuel Macron l'accusent d'avoir «persisté» depuis la plainte initiale de l'été 2025 et d'avoir «amplifié ses mensonges» à propos d'eux. «Il ne s'agit pas d'une recherche de la vérité, mais d'une recherche de notoriété», attaque encore la plainte, listant sur plus de 400 pages quelque 88 cas.

Jean-Michel ou Brigitte?

«Ces mensonges ont provoqué d'immenses dommages aux Macron», peut-on lire sur le document judiciaire, évoquant une «campagne d'humiliation internationale».

Cette infox sur Brigitte Macron, qui resurgit régulièrement en France sur les réseaux sociaux depuis la première élection de son mari en 2017, a prospéré à l'étranger, en particulier aux États-Unis, après que la podcasteuse s'en est emparée en mars 2024, lui donnant un écho mondial depuis janvier 2025 par une série de vidéos intitulée «Becoming Brigitte» («Devenir Brigitte»).

Selon cette fausse information, très relayée en France, Brigitte Macron, née Trogneux, n'aurait jamais existé, mais son frère Jean-Michel aurait pris cette identité après avoir transitionné. Le couple présidentiel se tourne vers le tribunal américain «pour rétablir la vérité, prévenir de nouveaux préjudices et tenir Mme Owens responsable de sa conduite», d'après la plainte.

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