05:37 heures

Les frappes israéliennes sur Gaza ont fait au moins 413 morts

Le ministère de la Santé de Gaza annonce un bilan de plus d'au moins 413 morts dans les frappes israéliennes de la nuit, d'une ampleur sans précédent depuis le début de la trêve le 19 janvier. «Le ministère de la Santé a enregistré , en majorité des enfants et des femmes palestiniens, et des centaines de blessés, dont des dizaines sont dans un état critique» à la suite de ces frappes, a indiqué à l'AFP le directeur du ministère, Mohammed Zaqout.

Photo: Anadolu via Getty Images

Ces bombardements, décidés par le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ministre de la défense Israël Katz, font «suite au refus répété du Hamas de libérer nos otages ainsi qu'à son rejet de toutes les propositions qu'il a reçues de l'envoyé présidentiel américain Steve Witkoff et des médiateurs», a indiqué le gouvernement israélien.

Source: AFP