Les Etats-Unis refusent que la Russie soit désignée comme «agresseur»

Le Kremlin «complètement d'accord» avec la position américaine sur l'Ukraine

Le Kremlin s'est dit jeudi «complètement d'accord» avec la position de l'administration du président américain Donald Trump concernant la nécessité de mettre fin rapidement au conflit en Ukraine, au lendemain de vives critiques croisées entre Kiev et Washington.

Photo: Anadolu via Getty Images

«Ils parlent de la nécessité d'établir la paix dès que possible et de le faire par le biais de négociations. Nous avons également déjà noté que cette position nous est plus favorable que celle de l'administration précédente» et «nous sommes complètement d'accord avec l'administration américaine», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'un point presse auquel participe l'AFP.

Source: AFP