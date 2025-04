Donald Trump ordonne la mise en berne des drapeaux

La Maison Blanche ainsi que l'ex-dirigeant Joe Biden, fervent catholique, ont rendu hommage au pape François, décédé à l'âge de 88 ans lundi matin. Le président Donald Trump a ordonné que les drapeaux soient mis en berne en l'honneur du pape François, «un homme bon».

«Repose en paix, pape François! Que Dieu le bénisse, ainsi que tous ceux qui l'ont aimé», a écrit le dirigeant dans un court message sur sa plateforme Truth Social. Il a également ordonné que les drapeaux américains soient mis en berne sur les édifices publics de tout le pays en hommage au pape François, qu'il a qualifié d'«homme bon» qui «travaillait dur».

«On se souviendra du pape François comme l'un des dirigeants les plus importants de notre époque», a réagi l'ancien président Joe Biden sur X, saluant «son combat pour la paix et la protection de la planète» et sa «promotion de l'équité et pour la fin de la pauvreté et de la souffrance dans le monde entier. Il était différent de ceux qui l'ont précédé», a ajouté ce fervent catholique, publiant une photo de lui avec le défunt pape.

Certains membres de l'opposition démocrate ont également rendu hommage à François, comme le sénateur Chuck Schumer, qui a salué: «la compassion et l'amour du pape pour les moins fortunés».