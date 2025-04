il y a 17 minutes

Le prince Harry s'est discrètement rendu en Ukraine cette semaine

Le prince Harry s'est discrètement rendu en Ukraine cette semaine, devenant le deuxième membre de la famille royale britannique à se rendre dans le pays depuis l'invasion russe, a annoncé jeudi son porte-parole.

Harry, 40 ans, a rendu visite à des blessés et des victimes de la guerre à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a déclaré le porte-parole à l'AFP. Ce voyage n'a été annoncé qu'après le départ de Harry, ancien capitaine de l'armée britannique, de ce pays déchiré par la guerre depuis l'invasion russe de février 2022.

Le prince Harry a rendu visite à des soldats blessés à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Photo: AFP

Le fils cadet du roi Charles III a visité le Superhumans Center, une clinique orthopédique qui soigne et aide à la réhabilitation des blessés militaires et civils. Il était accompagné de membres de sa fondation Invictus Games, qu'il a fondée en 2014 pour venir en aide aux soldats et anciens soldats blessés.

Il s'est rendu à Lviv après avoir comparu mardi et mercredi devant un tribunal londonien qui a entendu son appel contre la décision du gouvernement britannique de réduire sa protection policière lorsqu'il se rend en Grande-Bretagne. Le mois dernier, Charles a accueilli Volodymyr Zelensky dans sa propriété de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

Source: AFP