Le Hamas affirme qu'Israël détient le directeur d'un hôpital

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza et la Défense civile locale ont affirmé samedi qu'Israël détenait le directeur d'un hôpital clé du nord du territoire palestinien ravagé par plus d'un an de guerre.

«Les forces d'occupation (israéliennes) ont emmené des dizaines de membres du personnel médical de l'hôpital Kamal Adwan, dont le Dr Hossam Abou Safiya, à un centre de détention pour les interroger», a indiqué le ministère dans un communiqué. Une information confirmée par la Défense civile de Gaza.

Source: AFP