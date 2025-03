Des responsables du Hamas confirment des contacts directs avec l'émissaire de Washington sur les otages

Des responsables du Hamas ont confirmé mercredi à l'AFP des contacts directs avec l'émissaire de Washington pour la libération des otages américains retenus dans la bande de Gaza.

Photo: keystone-sda.ch

«Il y a eu plusieurs communications entre le Hamas et divers canaux américains, la dernière étant avec un émissaire américain et la question des prisonniers israéliens détenteurs de la nationalité américaine, vivants ou morts, a été évoquée», a indiqué un premier responsable qui n'a pas souhaité être identifié. Un autre haut responsable du mouvement islamiste palestinien, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, a confirmé la tenue de «deux rencontres directes entre le Hamas et des responsables américains ces derniers jours à Doha».

Source: AFP