Le Hamas s'apprête à remettre à Israël quatre dépouilles d'otages de Gaza

Les véhicules de la Croix-Rouge quittent Khan Younès pour la remise de dépouilles d'otages

Un convoi de la Croix-Rouge a quitté jeudi matin Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, après y avoir chargé quatre cercueils censés contenir les dépouilles de quatre otages israéliens rendus dans le cadre d'un échange de prisonniers avec le Hamas, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Israël attend jeudi le retour des corps d'Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de 4 ans et 8 mois et demi le jour de leur enlèvement au kibboutz Nir Oz le 7 octobre 2023, ainsi que celui de leur mère, Shriri Bibas, et d'Oded Lifshitz, enlevé au même endroit alors qu'il était âgé de 83 ans.

Source: AFP