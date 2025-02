Plus de 53 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire Gaza, selon l'ONU

Le relèvement et la reconstruction de la bande de Gaza dévastée par plus d'un an de guerre nécessiteront plus de 53 milliards de dollars, dont plus de 20 milliards sur les trois premières années, selon une estimation de l'ONU publiée mardi.

Photo: AFP

«Les sommes nécessaires au relèvement et à la reconstruction à court, moyen et long terme dans la bande de Gaza sont estimées à 53,142 milliards de dollars. Sur ce montant, le financement nécessaire à court terme pour les trois premières années est estimé à environ 20,568 milliards de dollars», écrit le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un rapport réalisé à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU.

Source: AFP