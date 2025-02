Le Hamas accuse Israël de mettre «en grave danger tout l'accord» de trêve

Trois otages libérés dans la bande de Gaza sont arrivés en Israël (armée)

Les trois otages libérés samedi par le Hamas dans le centre de la bande de Gaza sont arrivés en Israël, selon un communiqué militaire israélien.

Photo: Anadolu via Getty Images

Eliya Cohen, Omer Shem Tov et Omer Wenkert «ont franchi la frontière entre Gaza et le territoire israélien» et sont en route vers un lieu où ils doivent retrouver leurs familles, indique l'armée. Après la libération de deux autres captifs à Gaza, Tal Shoham et Avera Mengistu, Israël attend la libération d'un sixième otage, samedi, dans le cadre d'un nouvel échange d'otages contre des prisonniers palestiniens.