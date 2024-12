Après les repas de fin d'année, les ventres sont pleins et les réfrigérateurs à nouveau un peu vides. Pourtant, à Noël, on jette beaucoup de nourriture, alors que le potentiel d'économie est important.

Chaque habitant pourrait économiser 620 francs par an

Chaque habitant pourrait économiser 620 francs par an

1/5 Après le festin de Noël, il y a toujours des restes. Photo: Keystone

Milena Kälin

Que ce soit une raclette, une fondue chinoise ou une délicieuse dinde, à Noël, la gourmandise est de mise. A la maison, le réfrigérateur est plein à craquer, car on ne veut pas que les invités rentrent chez eux le ventre vide. Mais c'est aussi le moment où le gaspillage alimentaire atteint son apogée.

Pourtant, nous pourrions économiser beaucoup d'argent si nous n'achetions que ce dont nous avons vraiment besoin. Les Suisses jettent chaque année des tonnes d'aliments d'une valeur d'environ 5 milliards de francs, comme le rapporte le «Tagesanzeiger». En évitant le gaspillage alimentaire, chaque personne pourrait économiser jusqu'à 620 francs, selon les chiffres de foodwaste.ch de 2019.

Un grand potentiel d'économie pour les fruits et légumes

«La perte financière n'est presque pas remarquée par les consommateurs, car le fait de jeter se produit insidieusement», explique au quotidien Claudio Beretta, scientifique de l'environnement à la Haute école des sciences appliquées de Zurich. En effet, sans grand renoncement, une famille de quatre personnes pourrait économiser 2500 francs par an. Le plus grand potentiel d'économie se trouve dans l'achat de fruits et de légumes. Le pain est également très souvent jeté.

Le Conseil fédéral veut pourtant réduire de moitié le gaspillage alimentaire en Suisse d'ici à 2030. Si la Suisse atteint son objectif, elle économisera du même coup jusqu'à 15% d'émissions de gaz à effet de serre. Selon Claudio Beretta, la politique ne s'est pas assez engagée jusqu'ici pour atteindre l'objectif à temps.